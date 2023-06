Julgamento de Trump é marcado para 14 de agosto em Fort Pierce (FL)

A juíza Aileen Cannon marcou 14 de agosto como a data para o início do julgamento preliminar no caso do Departamento de Justiça contra o ex-presidente Donald Trump. A audiência está marcada para um tribunal de Fort Pierce, Flórida.

Cannon está exigindo que todas as moções pré-julgamento sejam apresentadas até 24 de julho.

Embora os réus tenham direito a um julgamento rápido de acordo com a Constituição dos EUA, eles podem pedir que seja adiado para preparar uma defesa.



Um julgamento em agosto ocorreria bem antes das primárias presidenciais republicanas começarem no início do ano que vem.

Trump enfrenta 37 acusações criminais, que incluem alegações de que ele manipulou mal documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca.



A probabilidade de um julgamento começar tão cedo permanece em questão. Os advogados de Trump podem solicitar que certas evidências sejam excluídas do julgamento. Os advogados de Trump também podem pedir que o caso seja encerrado ou uma mudança de foro.

Os advogados de Trump também estão sendo solicitados a obter autorizações de segurança adequadas, um processo que pode levar tempo.

Assim que o julgamento começa, a seleção do júri começa. Os jurados são selecionados aleatoriamente a partir de um grupo de jurados em potencial compilados de eleitores registrados que moram no distrito do tribunal federal. Examinar um jurado em busca de possíveis vieses pode ser um desafio, já que o caso envolve um ex-presidente.

Trump se declarou inocente em todas as 37 acusações na semana passada. As acusações incluem:

31 acusações - Retenção intencional de informações de defesa nacional

1 acusação - Conspiração para obstruir a justiça

1 acusação - Retenção de um documento ou registro

1 acusação - Ocultação corrupta de um documento ou registro

1 acusação - Ocultar um documento em uma investigação federal

1 acusação - Esquema para ocultar

1 acusação - Declarações e representações falsas

As primeiras 35 acusações acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão.

O DOJ disse que em 17 de janeiro de 2022, Trump forneceu 15 caixas contendo 197 documentos depois que o Arquivo Nacional exigiu que ele entregasse os registros. Em 3 de junho de 2022, o DOJ disse que os advogados de Trump entregaram 38 documentos confidenciais adicionais. Então, em 8 de agosto de 2022, as autoridades federais emitiram um mandado de busca. O DOJ disse que o mandado revelou 102 documentos adicionais com marcas classificadas.

A acusação alega que Trump manteve documentos confidenciais em um salão de baile, em banheiros e chuveiros em Mar-a-Lago. Também diz que em pelo menos duas ocasiões, Trump mostrou documentos a indivíduos que não tinham autorização para visualizar documentos classificados.

O DOJ alegou que Trump instruiu seus advogados a mentir sobre a posse desses documentos.

O caso federal não é o único julgamento que Trump enfrenta. Seu caso apresentado pelo Ministério Público de Manhattan no início deste ano deve ir a julgamento em março de 2024. Nesse julgamento, Trump enfrenta 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais.



Fonte: WPTV.

