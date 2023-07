Bebê morre esquecida dentro do carro após festa de 4 de julho em Lakeland (FL)

Uma criança de 18 meses morreu depois que seus pais a esqueceram dentro do carro durante a noite após a festa de 4 de julho na Flórida, disseram autoridades na quinta-feira, 6.



O Gabinete do Xerife do Condado de Polk disse que o casal de Lakeland, Joel e Jazmine Rondon, ambos com 33 anos, foi acusado de homicídio culposo de uma criança.



De acordo com a polícia, os Rondon voltaram para casa de madrugada após a celebração do Dia da Independência e acidentalmente esqueceram a menina de 18 meses em sua cadeirinha enquanto removiam seus outros dois filhos e descarregavam o veículo.



Eles lembraram da criança na manhã seguinte e a encontraram desmaiada na cadeirinha. Ela foi declarada morta no hospital.



À polícia, Jazmine teria dito a Joel para trazer a bebê para dentro enquanto ela trazia as outras duas crianças. Joel disse aos investigadores que uma das portas do carro estava aberta no momento e ele levou coisas para dentro de casa antes e, quando voltou para fora, viu todas as quatro portas do carro fechadas e presumiu que Jazmine tinha levado a criança para dentro.



Nem o marido nem a esposa perguntaram um ao outro se haviam trazido a criança e foram dormir. A criança foi encontrada por volta de 11 horas do dia seguinte. O carro estava em uma garagem sem cobertura e sob o sol forte.



"Aquela sobre a qual vou falar hoje é uma das mortes mais horríveis e trágicas que vimos em muito tempo, e foi tudo por causa de negligência e uso de drogas", disse o xerife Grady Judd em um comunicado na coletiva de imprensa na quinta-feira.



O casal foi submetido a testes de drogas, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Polk. Joel Rondon testou positivo para metanfetaminas, maconha e álcool. Sua esposa deu positivo para maconha e álcool.

Uma autópsia determinou a causa da morte da criança como hipertermia. O casal foi preso na quinta-feira, 6, na Cadeia do Condado de Polk. Não ficou imediatamente claro se os Rondons contrataram um advogado que pudesse comentar as alegações.



"Eles estão arrependidos pela morte da criança. E a investigação continua neste momento, mas acho que o verdadeiro remorso seria esta noite na prisão do condado em um ambiente com ar condicionado, sozinhos, pensando: 'É bom e legal aqui quando meu bebê morreu assado por causa de minha negligência e uso de drogas.' E eles serão e terão que ser responsabilizados por tal conduta horrível", disse o xerife.



Em 2023, já houve 10 crianças que morreram depois de serem deixadas em um carro quente - e metade delas veio da Flórida, de acordo com a Kids and Car Safety.







- Não deixe uma criança sozinha em um carro mesmo que por poucos minutos;

- Coloque a bolsa de fraldas da criança ou outro item dela no banco do passageiro dianteiro;

- Coloque sua bolsa, laptop ou telefone no banco de trás;

- Crie o hábito de abrir a porta traseira toda vez que estacionar;

- Peça à escola ou creche para ligar imediatamente caso a criança não chegue conforme o programado;

- Mantenha os veículos em casa ou estacionamento sempre trancados;

- Ensine as crianças a buzinar ou acender as luzes de emergência se ficarem presas dentro de um carro.

