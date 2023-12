Temporada de furacões de 2023 chega ao fim; sul da Flórida foi poupado em quase 10 anos

Esta quinta-feira, 30, marca o fim oficial da temporada de furacões de 2023, um ano ativo com mais de metade da temporada ocupada por tempestades nomeadas – a quinta maior cobertura em 50 anos – mas com apenas um furacão e duas tempestades tropicais nos EUA.



Em média, um a dois furacões e quatro tempestades nomeadas atingem os EUA anualmente. Notavelmente, apesar da agitação da atividade tropical em 2023, o Sul da Flórida evitou o cone de previsão pela primeira vez desde 2014.



No total, formaram-se 20 tempestades tropicais ou subtropicais – a quarta maior desde 1950 – das quais sete tornaram-se furacões e três fortaleceram-se para categoria 3 ou furacões mais fortes.



Em 30 de agosto, o furacão Idalia de categoria 3 atingiu o condado de Taylor, pouco povoado, em Big Bend, na Flórida, provocando inundações de tempestades de até 2,10 a 3,6 metros, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Idalia se tornou o terceiro furacão a atingir o Sunshine State em menos de um ano e é responsável por pelo menos 5 mortes, incluindo 4 mortes na Flórida, e danos estimados em US$ 2,5 bilhões.



No início de setembro, o furacão Lee intensificou-se rapidamente para um furacão de categoria 5, apenas o 40º furacão de categoria 5 observado em 172 anos de manutenção de registros e o furacão de categoria 5 mais a sudeste foi observado no Atlântico.



A primeira chegada aos EUA da temporada de furacões no Atlântico de 2023 ocorreu em 22 de agosto, quando a tempestade tropical Harold chegou à costa da Ilha Padre, no sul do Texas, com ventos de 80 km/h, causando pequenos danos e inundações localizadas em todo o sudoeste dos EUA.

Ophelia, que rapidamente se formou no sudeste dos EUA, foi a terceira e última tempestade nomeada a atingir os EUA em 23 de setembro. A tempestade tropical de 70 mph atingiu a costa perto de Morehead City, Carolina do Norte, trazendo rajadas de vento com força de furacão e inundações generalizadas na costa e no interior.

O furacão mais impactante de 2023 não ocorreu no Atlântico, mas no Pacífico oriental. O furacão Otis aumentou rapidamente para 170 km/h nas 24 horas antes de atingir a costa do sul do México, atingindo Acapulco como um furacão de categoria 5 em 25 de outubro.



A temporada de furacões no Atlântico de 2023 será lembrada pela batalha entre o surgimento do El Niño no leste do Pacífico – que normalmente reduz a atividade de tempestades no Atlântico – e o calor sem precedentes nas águas tropicais do Atlântico.



Em última análise, o calor histórico do Atlântico em 2023 neutralizou a influência habitual do El Niño, evitando ventos hostis de níveis superiores e produzindo mais tempestades nomeadas do que qualquer outro ano de El Niño nos registros modernos, de acordo com os meteorologistas da NOAA.



Uma queda persistente da corrente de jato na costa leste dos EUA enfraqueceu a cúpula de alta pressão que muitas vezes orienta os sistemas de tempestade em desenvolvimento para o oeste em direção aos EUA, permitindo que a maior parte dos rastros da temporada se recurvem para o leste dos EUA ou em direção ao Atlântico Canadá.



Como resultado, o condado de Washington, Maine – o ponto mais oriental da fronteira contígua dos EUA com o Canadá – passou mais tempo no cone de previsão em 2023 do que qualquer outro condado dos EUA.



Fonte: Local 10.

Leia também