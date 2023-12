Menino de 3 anos atira acidentalmente e mata irmã de 4 anos em Miami-Dade

Um menino de três anos atirou acidentalmente na irmã de 4 anos dentro de casa no noroeste de Miami-Dade. Ela faleceu, a mãe e o namorado foram detidos e vão responder por homicídio culposo e negligência infantil.



De acordo com a polícia, a menina, Josalyn Taylor-Rolle, foi acidentalmente baleada na cabeça por seu irmão de 3 anos em 5 de novembro dentro de casa , no quarteirão 8100 da Northwest 21st Avenue, em West Little River. Segundo as autoridades, a arma de 9 mm foi deixada sem vigilância, embora houvesse quatro crianças na casa.



Policiais de Miami-Dade foram chamados por volta das 14h41 à casa onde o casal morava, no quarteirão 8100 da NW 21st Avenue, em referência a uma criança que havia sofrido um ferimento à bala. Quando chegaram, a polícia encontrou a menina com um ferimento de bala na cabeça. Ela foi levada ao Ryder Trauma Center, onde permaneceu por cerca de uma semana antes de morrer.



Segundo a polícia, havia quatro crianças, de 2, 3, 4, 6 anos, junto com Ennels dentro de casa quando o tiro ocorreu. O irmão da menina tirou a arma de uma bolsa que pertencia a Ennels e que estava no quarto onde as crianças estavam sozinhas, sem supervisão de um adulto.



Ainda de acordo com a polícia, a casa onde o casal e os filhos moravam “estava mal cuidada e baratas e um rato foram vistos vagando pela residência. À vista, uma pequena bandeja rosa com resíduos de maconha estava localizada no chão da sala. Uma bandeja adicional com resíduos de maconha e pedaços de folha marrom de tabaco também foi observada na mesa de jantar ao lado de produtos alimentícios, mamadeiras.”



A mãe, Krystal Banegas se entregou à polícia durante a noite de terça-feira, 5. O namorado, Quavanta Ennels, de 25 anos, também enfrenta as mesmas acusações. Ele já foi acusado de ser um criminoso em posse de arma de fogo em conexão com o caso e admitiu ter comprado a arma ilegalmente, embora seja um criminoso condenado. Ele recebeu ordens de ficar longe dos filhos de sua namorada.



As crianças foram encaminhadas ao Departamento de Crianças e Família. Fonte: Local 10.





A Flórida tem uma lei de prevenção de acesso infantil. De acordo com o Estatuto da Flórida 790.174, qualquer pessoa que armazene ou deixe uma arma de fogo carregada e "que saiba ou deva saber que um menor provavelmente terá acesso à arma de fogo" é obrigada a "manter a arma de fogo em uma caixa ou recipiente bem trancado ou em um local que uma pessoa razoável acreditaria ser seguro ou deve protegê-lo com uma trava de gatilho" na maioria dos casos.

Deixar uma arma desprotegida onde uma criança possa encontrá-la é considerado contravenção de segundo grau.

