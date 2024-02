Surto de sarampo aumenta em escola de Broward (FL); doença foi erradicada nos anos 2000

Duas outras crianças foram confirmadas com sarampo no domingo, 25, no condado de Broward. A propagação do vírus altamente contagioso, transmitido pelo ar, aumentou o total de casos de seis para oito em uma escola do condado do sul da Flórida. A doença foi erradicada nos EUA no início dos anos 2000, informou o CDC.



De acordo com o Departamento de Saúde da Flórida, os dois novos pacientes são uma criança com menos de 5 anos e uma criança com idade entre cinco e 9 anos. Até então, todas as crianças infectadas são da Manatee Bay Elementary School.

“Estamos vivendo uma doença que foi erradicada no início dos anos 2000”, disse Luisa Murcia.

No domingo, durante esta semana no sul da Flórida, a Dra. Aileen Marty, especialista em doenças infecciosas da Universidade Internacional da Flórida, disse que a eficácia das vacinas fez com que as pessoas esquecessem o quão perigoso o sarampo pode ser.

A lista do FDOH em Broward incluía seis casos desde terça-feira, depois que as autoridades relataram um surto em uma escola pública do condado de Broward, em Weston.

“Antes, era preciso ter bons motivos para cancelar”, disse Marty sobre as vacinas exigidas para frequentar escolas públicas.



O superintendente do condado de Broward, Peter Licata, relatou durante uma reunião pública que 33 dos 1.067 alunos da Manatee Bay Elementary School não foram vacinados.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA recomendam que as crianças que não foram vacinadas contra o sarampo “sejam excluídas” de ir à escola durante três semanas para conter um surto.

“O sarampo infectará 15 a 20 pessoas por pessoa entre os não vacinados”, disse Marty.



Joseph Ladapo, cirurgião-geral do estado, enfrenta críticas sobre a maneira como está lidando com o surto na escola de Broward. Ele disse em uma carta aos pais de crianças não vacinadas que é escolha deles se os filhos frequentam ou não as aulas - uma contravenção às diretrizes federais que exigem a suspensão obrigatória temporária.

“Devido à alta taxa de imunidade na comunidade, bem como ao fardo para as famílias e ao custo educacional de crianças saudáveis que faltam à escola, (o departamento de saúde do estado) está transferindo para os pais ou responsáveis a tomada de decisões sobre a frequência escolar”, escreveu Ladapo em uma carta aos pais.



A carta observa que quando uma escola tem um surto de sarampo, é “normalmente recomendado” que os alunos não vacinados que não tenham tido a doença anteriormente sejam mantidos em casa durante três semanas “devido à alta probabilidade” de serem infectados.

Mas a carta diz então que o Estado não transformará essa recomendação num mandato, pelo menos por enquanto.



Tais surtos são raros nos Estados Unidos, embora os casos relatados tenham aumentado de 58 em todo o ano de 2023 para 35 já este ano.



Fonte: Local 10.