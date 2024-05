Aumenta a procura por profissionais de limpeza na Flórida; salário passa de US$ 150 mil por ano

Os profissionais de limpeza no sul da Flórida estão ganhando cerca de US$ 150 mil por ano, já que o influxo de novos residentes ricos criou guerras na busca por faxineiros sofisticados, entre outros profissionais, disseram empresas de recrutamento à NBC News.



“Tenho contratado funcionários há 30 anos e nunca vi nada assim”, disse April Berube, fundadora da Wellington Agency, que coloca funcionários domésticos no Sunshine State, em Nova York e em outros locais.



Segundo a agência, profissionais de limpeza, bem como mordomos, babás, chefs particulares, motoristas e seguranças pessoais em Palm Beach e outros locais do sul da Flórida estão ganhando altos salários, frequentemente ultrapassando os $150 anuais, com disputas acirradas entre os proprietários de mansões.



“Temos visto um grande boom de pessoas se mudando, especialmente Palm Beach e Miami.”



Nos últimos anos, a Flórida foi inundada com novos residentes de Nova Iorque e de outros estados com impostos elevados. Esses novos moradores possuem um poder aquisitivo melhor e são mais exigentes, apontam as agências.



Mais de 91.000 nova-iorquinos deixaram o Empire State somente em 2022 para se mudarem para a Flórida, de acordo com dados do Census Bureau.

E agora que as casas estão cheias, elas precisam ser limpas. “Para os profissionais de limpeza é maravilhoso”, disse Berube. “Para nós é extremamente difícil. É uma escassez grave.”

Mansões, hotéis, resorts e empresas estão competindo por pessoal de limpeza, aumentando os preços para essas vagas.

O pagamento dos profissionais de limpeza disparou de cerca de US$ 25 por hora em 2020 para US$ 45 ou US$ 50 por hora hoje, de acordo com algumas agências.



Em Palm Beach, os profissionais com experiência em lares ricos ganham normalmente entre 120.000 e 150.000 dólares por ano, juntamente com planos 401(k), cuidados de saúde e outros benefícios, incluindo horas extraordinárias.



Melissa Psitos, fundadora da Lily Pond Services, disse à NBC News que recentemente um cliente na área contratou uma governanta-chefe por US$ 250.000 por ano, incluindo horas extras, e a trabalhadora viaja com a família para suas outras casas.



“No início, eles ficam em choque e dizem: ‘De jeito nenhum vou pagar isso’”, explicou Berube. “É até desconfortável para mim dar-lhes os números. Mas quando tentam contratar alguém por menos, com menos experiência, quase sempre voltam para nós e dizem: ‘Aprendi a lição. Estamos dispostos a pagar pela experiência.’”

Ela observou que empregadas domésticas desse calibre precisam de ferramentas e habilidades específicas, como mover-se silenciosamente e sem serem notadas e saber limpar antiguidades com cuidado, o que torna o número de contratações muito menor do que a demanda. “Simplesmente não há oferta suficiente”, disse ela.

