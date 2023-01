No sábado, dia 21 de janeiro, a The House, em Wynwood, recebeu a visita de amigos e admiradores da arte. A galeria, que tem nos bastidores as empresárias Jade Matarazzo e Giu Brandao, abre as portas de segunda a sábado para visitantes e grupos interessados em arte de ótima qualidade. Venha conferir!

The House: 100 NW 36th Street, Wynwood, Miami, FL.