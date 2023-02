Na quinta-feira, dia 26 de janeiro, aconteceu a estréia do Reality Show Brazilionaires: "Brasileiros no caminho da riqueza". O evento foi no Savor Cinema, em Fort Lauderdale, e contou com a presença dos consultores da agência "Brazilionaires", considerada a maior agência financeira focada em educação financeira para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Os 5 sócios: Claudia Fehribach, Rickson Amorim, Paulo Garcia, e o casal Gustavo e Marina Couto, têm como missão fazer da comunidade brasileira, a comunidade imigrante mais rica dos Estados Unidos. Confira!