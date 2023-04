Entre os dias 19 de março e 22 de abril, o Hard Rock Stadium recebeu atletas e admiradores do Tennis.

O Miami Open Tournament teve várias atracões para todas as idades. Além dos jogos com os melhores atletas do Tennis Mundial, os restaurantes selecionados com drinks exóticos e cardápio internacional fizeram sucesso entre o público. O teleférico imitando o bondinho do pão de açúcar proporcionou uma vista panorâmica do estádio que se transforma a cada evento. Confira!