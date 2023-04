E o parabéns da coluna vai para nossa Editora Chefe e Publisher do Gazeta News, Fernanda Cirino, que comemorou aniversário no ultimo dia 4 de abril, ao lado de amigos no The Locale, em Boca Raton.

A equipe do Gazeta lhe deseja muitos anos de vida e sucesso sempre! Cheers.

Fotos: Roberta Santos