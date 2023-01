Elba Ramalho e Mariana Aydar e juntas em faixa inspirada em Trancoso

"Quadrado Vivo", canção do publicitário Nizan Guanaes pela preservação da cultura e natureza nos paraísos naturais, como Trancoso (na Bahia, estado natal do autor), acaba de chegar as plataformas nas vozes de Mariana Aydar e Elba Ramalho. "Trata-se de um forró contagiante, ritmo que representa tanto a cidade baiana e que a cada dia fica mais difícil de ouvir pelas ruas do distrito, o forró também é uma espécie em extinção", conta Nizan.

Mariana, Elba e Nizan não estão juntos no projeto à toa. Os três possuem uma forte ligação com o local e a comunidade, e entoam em "Quadrado Vivo" um chamado que une pessoas diversas com um objetivo em comum. "Um dia o Nizan me ligou dizendo que tinha uma música que ele queria que eu cantasse, era um forró e me mostrou essa composição, eu me apaixonei de primeira, adoro ele compondo e muita gente não sabe esse lado talentoso dele. Uma música que carrega uma bandeira importante de se levantar, a preservação da natureza e da cultura local de Trancoso, terra que sou profundamente apaixonada e tenho acompanhado toda a transformação", explica Mariana Aydar.

A soma de Elba Ramalho foi algo natural na canção. Importante nome da música brasileira, nordestina e do forró, é também madrinha de Mariana e possui profunda conexão com a região. "É uma relação de muita cumplicidade. Eu amo Trancoso e me sinto acolhida por esta cidade tão maravilhosa", diz a paraibana. "São mais de 35 anos de integração com a comunidade, sou madrinha de muitas crianças, batizei muita gente lá na Igrejinha, me sinto parte da comunidade. Vi toda uma geração crescer, acompanhei as felicidades e tristezas de muitos nativos que são amigos queridos. Definitivamente, um caso de amor. Precisamos preservar e eternizar as coisas boas de Trancoso. Uma alegria participar do projeto", celebra Elba.