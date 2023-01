Pato Fu lança inéditas para comemorar seus 30 anos

Três meses após o lançamento dos singles "Curral Mal-Assombrado", "A Besta" e "No Silêncio", o Pato Fu está de volta com mais três faixas inéditas. O novo lote de canções faz parte das comemorações de 30 anos da banda mineira.

As novas faixas continuam trazendo mais da experimentação já tradicional do Pato Fu, mas também - em tom de celebração - incluem memórias de sua carreira na produção e nas letras. Com temas que variam de política a relações interpessoais, os singles novos tem por títulos "Silenciador", "Fique Onde Eu Possa Te Ver" e "Regresso".

Formada por John Ulhoa, Fernanda Takai, Ricardo Koctus, Xande Tamietti e Richard Neves, a Pato Fu continua, com esse lançamento, sua jornada de comemoração de 30 anos, que irá findar com novo EP da banda e na turnê 'Pato Fu 30 Anos'. A terceira e última instância desse caminho será em março. Como também aconteceu com os três primeiros singles desse projeto, as capas desses novos também foram ilustradas pelo artista Bruno Honda, que construiu uma narrativa com seus desenhos - essa que será completamente revelada na capa do EP final.

"Fique Onde Eu Possa Te Ver", composta pelo guitarrista John Ulhoa, é uma homenagem a amigos e "pessoas que queremos bem", como ele afirma. "Durante a pandemia vi muitos amigos em meio à depressão, à falta de grana, e ao próprio adoecimento pelo vírus. É uma canção pra mandar um abraço a essas pessoas", relata ele. "Como curiosidade, parti de riff de guitarra que compus quando comecei a tocar, há quase 40 anos. Se levar isso em conta, é meu novo recorde de música que levou mais tempo pra ficar pronta!", também conta Ulhoa.

Composta por Fernanda Takai, "Regresso" foge das relações interpessoais e fala diretamente sobre autoexploração e autoconhecimento. Nessa faixa, a vocalista traz também um pouco de sua carreira solo, tendo sua origem "em alguns versos de meu parceiro Climério Ferreira, poeta piauiense presente em meus discos solos", segundo Takai. "Ele aparece pela primeira vez num disco do Pato Fu, na faixa produzida por Dudu Marote que traz um ambiente pulsante, sugerindo um mergulho pra dentro de nós mesmos", afirma a artista.

"Deus fala pelo cano de meu revólver / E a bíblia é o meu silenciador", esses são versos da primeira estrofe de "Silenciador", que carrega o peso político dessa segunda

leva de singles. Conectando essa faixa com a situação político-religiosa presente no governo do ex-presidente Bolsonaro, o autor John Ulhoa associa a exploração da fé com poder e violência.