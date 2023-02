Pabllo Vittar lança single e festeja êxito de novo álbum

Pabllo Vittar disponibilizou a música que faltava para completar o esperado álbum "Noitada", seu quinto projeto de estúdio, cujo repertório, lançado na sema passada, vem alcançando êxito nas plataformas.

"'Cadeado' é uma das minhas músicas favoritas do álbum e é tudo que a gente precisava para terminar de lançar este projeto que tem tudo a ver comigo. 'Noitada' é todo dançante, tem muito a ver comigo, e tenho certeza que o público vai se identificar demais com as histórias", afirmou o artista. No dia 30 de janeiro, os usuários do mundo todo puderam fazer o pre-save de "Noitada" no Spotify por meio da Pre-release Page Experience, uma funcionalidade da plataforma disponível pela primeira vez na América Latina.

O álbum, que possui 11 faixas, conta com feats de artistas como Anitta ("Balinha de Coração" e "Calma Calma"), Gloria Groove ("Ameianoite"), Kannalha ("Penetra"), MC Carol ("Descontrolada"), entre outros. No projeto, é possível entender que a artista narra toda uma história contando os diversos momentos e fases de uma noitada. O projeto, com poucos dias de lançamento, já é um grande sucesso. Em menos de 24 horas, atingiu 3.8 milhões de streams. Atualmente o álbum conta com mais de 40 milhões de streams.

"O lançamento de 'Cadeado' fez parte de uma estratégia em que unimos forças ao Spotify para trazer um case inovador ao mercado. Por meio de um plano que envolveu diferentes plataformas de divulgação, geramos buzz em todas as etapas deste projeto e, mais uma vez, levamos Pabllo Vittar para o lugar que ela merece: o topo!", diz Maria Clara Guimarães, Diretora de Estratégias Digitais da Sony Music Brasil.