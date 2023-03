Marina Sena apresenta single "Tudo Pra Amar Você"

Após o sucesso com seu álbum de estreia, "De Primeira", a cantora Marina Sena lança "Tudo Pra Amar Você", single que antecipa a chegada de seu segundo disco, com lançamento previsto ainda para este primeiro semestre. Composta pela norte-mineira em parceria com Iuri Rio Branco — também produtor da faixa -, a canção comprova que Marina Sena tem um jeito autêntico de fazer música pop e por isso tem se destacado de forma tão enfática na cena contemporânea nos últimos anos. Um videoclipe dirigido por Vito Soares, acompanha o lançamento. Uma superprodução com muita dança, flerte, jogatina e cenas quentes.

A capa, o clipe, o vídeo de assinatura com a nova gravadora Sony Music e o figurino dos shows realizados no Carnaval. Toda estética, desenvolvida pela diretoria criativa formada por Fernanda Fiuza e Vito Soares e pelo stylist Leandro Porto envolve o baralho, a mais nova paixão da cantora e compositora nascida em Taiobeiras. O som está ainda mais pop e internacional com um afrobeat cheio de malemolência, informa o press release.

"É o início de uma fase muito importante da minha carreira. Casa nova, disco novo e composições nascidas de vivências totalmente diferentes", afirma Marina. "Acho que este single é uma dose bem gostosa de muita coisa boa que está por vir", completa. O clipe também é motivo de empolgação para a artista. "Ficou tudo tão lindo, com uma narrativa bem ao meu estilo. Muita sensualidade, movimento, tensão sexual, um casting só com gente linda, e eu sendo gostosa e curtindo a vida, do jeito que eu gosto", comemora.

Ainda sem título revelado, o álbum deve trazer ainda mais conceito e prestígio para carreira de Marina, iniciada há dois anos e recheada de conquistas. "Por Supuesto", seu maior hit até agora, esteve no topo da lista das músicas mais viralizadas do mundo e soma mais de 100 milhões de plays só no Spotify. Ela ganhou três categorias do Prêmio Multishow, foi indicada ao Latin GRAMMY em 2022, cantou no Lollapalooza, Rock in Rio e nos outros principais festivais do Brasil. Sem falar nas idas à Europa, incluindo os importantes festivais Roskilde na Dinamarca e Sines em Portugal.