NFL entra nos playoffs com 'live experience' no Brasil

A Liga Nacional de Futebol Americano - National Football League (NFL) - entra na fase do tradicional 'mata-mata'. Agora a bola oval gira pra valer nas duas conferências: AFC e NFC. Sete times de cada grupo se classificaram para os playoffs, com o fim da Semana 18 da Temporada Regular, realizada no último fim de semana.

O melhor colocado passou direto para a segunda etapa — a Divisional —, enquanto na rodada de Wild Card o 2° tem a vantagem de jogar contra o 7°, o 3° de jogar contra o 6°, enquanto o 4° enfrenta o 5°.

A semana 18 da NFC marcou a derrota e o adeus que os Green Bay Packers, que perderam de 20-16 para os Detroit Lions. Os Seattle Seahawks, que venceram de 19-16 os LA Rams, mantiveram a sétima posição, garantindo vaga no Wild Card e tirando chances tanto dos Packers quanto dos Lions.

Já no lado da AFC, o Kansas City Chiefs garantiu sua vaga no topo da tabela, enquanto os Buffalo Bills ficaram em segundo, depois da vitória sobre os Patriots — o que vai resultou em um confronto com o rival Miami Dolphins no Wild Card. Já Cincinnati Bengals garantiu a terceira colocação ao vencer o Baltimore Ravens, que fechou na sexta colocação. Com isso, os times se enfrentam mais uma vez, agora, no 'mata-mata'.

NFL in Brasa

O futebol americano também caiu na graça dos brasileiros. Por isso, a agência Effect Sport, responsável pela NFL no Brasil, vai promover o "NFL in Brasa", viewing party para o Super Bowl LVII. O evento está marcado para os dias 11 e 12 de fevereiro, no Komplexo Tempo, na cidade de São Paulo. Será o primeiro 'live experience' da National Football League (NFL) no Brasil.

Além da transmissão da grande final da liga de futebol americano, o "NFL in Brasa" terá experiências esportivas, gastronômicas e musicais, segundo informou reportagem da revista Meio & Mensagem, do Brasil. O público também poderá participar de desafios de futebol americano.

As atrações incluem lançar a bola como um quarterback, chutar um field goal e dar tackles em adversários. Os participantes vão poder registrar suas performances como fazem os atletas durante os testes do NFL Scouting Combine.

O futebol americano é transmitido no Brasil há décadas pela ESPN na TV por assinatura. E a NFL voltou para a TV aberta na atual temporada em acordo com a RedeTV - contrato válido até 2025. O Super Bowl LVII será realizado no dia 12 de fevereiro no State Farm Stadium, no Arizona.



WILD CARD

14/01 Sábado

18h30 49ers x Seahawks

22h15 Jaguars x Chargers

15/01 Domingo

15h00 Bills x Dolphins

18h30 Vikings x Giants

22h15 Bengals x Ravens

16/01 Segunda

22h15 Buccaneers x Cowboys