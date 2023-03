NBA: equilíbrio marca a Conferência Oeste

A temporada 2022/23 da NBA - National Basketball Association (liga profissional do basquete americano) - está sendo marcada pelo equilíbrio na Conferência Oeste. A três semana do fim da temporada regular, que termina em 9 de abril, 12 times ainda brigam por um lugar ao sol (playoffs). Para se ter uma ideia, a diferença entre o quarto colocado e o 12º é de apenas quatro jogos na reta final.

De acordo com o regulamento da competição, os seis primeiros colocados se classificam diretamente para os playoffs, enquanto os quatro seguintes vão para o play-in, uma espécie de torneio repescagem. Apenas o Nuggets já está com vaga garantida nos playoffs. Já eliminados, Spurs e Rockets pensam no próximo draft.