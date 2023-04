Medvedev e Kvitova brilham no Miami Open de Tênis

O primeiro fim de emana de abril foi de decisão no Miami Open de Tênis. No sábado (1º), a tcheca Petra Kvitova levou a melhor sobre a cazaque Elena Rybakina por 2 set's a 0 (7-6 (14), 6-2). No domingo (2), o russo Daniil Medvedev venceu o italiano Jannik Sinner também por 2 set's a 0 (7-5 e 6-3).

Foi o quarto título de Medvedev em cinco finais disputadas nesta temporada. "É o melhor começo de temporada que já tive. Com certeza. Uma pena que não houve Grand Slam neste período, mas sim, no geral, estou super feliz e ainda mais ansioso pela temporada", disse o campeão do Miami Open.

Feminino

Na decisão do feminino, Rybakina entrou em quadra com uma sequência de 13 vitórias consecutivas - a última derrota foi para a brasileira Beatriz Haddad Maia nas quartas de final de Abu Dhabi, em fevereiro -, enquanto Kvitova buscava o trigésimo título da carreira aos 33 anos.

No final, a tcheca acabou levando a melhor. Aos 33 anos e a 12ª posição do ranking mundial, Kvitova ganhou seu 30º troféu da carreira. "Sei que posso jogar bem na final, não importa quem eu enfrente. Acho que mentalmente foi muito importante para mim. E claro que isso significa muito. Os mais novos estão chegando o tempo todo. É difícil realmente enfrentá-los o tempo todo (sorrindo). É muito cansativo. Elena também é jovem. Então, sim, ainda é difícil competir com todos eles", enfatizou a campeã do Miami Open 2023.