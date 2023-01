COMO CONQUISTAR UM ABDÔMEN TANQUINHO

Conforme a conhecida frase: "Abdômen tanquinho não é construído na academia e sim na cozinha", sabemos que a alimentação é parte essencial nessa conquista tão almejada por todos! No artigo de hoje, trago algumas dicas valiosas. Tome nota:

1- Reduza seu % de gordura: os músculos abdominais só irão aparecer se seu corpo tiver um baixo percentual de gordura. Na maioria dos casos: menos do que 10-12% para homens e 13-15% para mulheres.

Então, o primeiro passo é entrar num programa de alimentação e treino para reduzir seus níveis de gordura.

2- Dieta regrada: Nutrição é a parte mais importante na conquista de um baixo percentual de gordura e um abdômen definido, não tem como escapar. O ideal é que o nível calórico de sua dieta seja reduzido, os carboidratos simples sejam excluídos, gorduras ruins (trans) sejam eliminadas, adeus aos fast-foods, refrigerantes, álcool, doces, massas, pães gordurosos, açúcar e muito sal na rotina diária. Esses alimentos só devem ser consumidos esporadicamente. Não tem milagre! Se você quer, tem que fazer por merecer.

3- Hidratação: a hidratação é importante pelo simples fato de que pessoas desidratadas retém líquidos com mais facilidade e têm o funcionamento intestinal comprometido pela baixa ingestão de água: duas causas de distensão abdominal. Ingira entre 2 e 3 litros de água por dia.

4- Quantidade de comida: sempre se alimente e termine de comer com a sensação de que ainda caberia um pouco mais de alimentos. Esse segredo vale ouro: nunca distenda as paredes do estômago! Quando você come e se sente estufado, você dilata seu estômago e ele pedirá cada vez mais comida posteriormente. Ao comer menos, você irá reduzí- lo e comer só o necessário a cada 2-3 horas.

5- Dieta rica em proteínas: aumente o nível proteico de sua dieta: além de melhorar o ganho de massa magra, reduzir/prevenir flacidez, causar saciedade facilmente e ajudar na construção do tanquinho, as proteínas não estufam e nem fermentam como os carboidratos.