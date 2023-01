Nutrição & Sistema Imunológico

O sistema imunológico protege nosso corpo dos organismos invasores que podem causar doenças e outros problemas de saúde. Os nutrientes ingeridos através da alimentação e suplementação desempenham um papel fundamental no bom funcionamento desse sistema. Veja os principais:

1- PROTEÍNAS: Uma alimentação rica em proteínas ao longo do dia e até mesmo suplementação desse nutriente irá garantir o bom funcionamento do sistema imune com produção adequada de anticorpos e outras substâncias de defesa. Quem tem ingestão inadequada de proteínas ao longo do tempo, irá adquirir uma desnutrição proteica, podendo ser leve, moderada ou grave, o que irá debilitar o corpo como um todo.

2- ALHO: A alicina presente no alho cru melhora o sistema imune em até 60%. O alho é um antibiótico e antiviral natural.

3- PROBIÓTICOS (Kombucha, Kefir ou suplementos): os probióticos são alimentos para as bactérias boas do intestino. Quando você alimenta as bactérias boas do corpo, isso automaticamente fortalece o sistema imune.

4- VERDURAS VERDE-ESCURAS: Esses vegetais são ricos em uma variedade de vitaminas, minerais e antioxidantes. O grupo de alimento perfeito para nutrir sua imunidade.

5- GLUTAMINA: Esse aminoácido é um combustível importante para as células intestinais, o que promove melhor funcionamento do sistema imune. O ideal é suplementar de 10g-15g diários (quantidades menores não tem tanto efeito) e pode ser consumida ao acordar ou antes de dormir;

6- ANTIOXIDANTES: Pessos que ingerem vitamina C, zinco, selênio e vitamina E (alimentos e/ou suplementos), apresentam menos episódios de infecções e se por acaso estes ocorrem, não são tão fortes.

7- ÓLEO DE PEIXE: As gorduras ricas em ômega 3, como por exemplo o óleo de peixe, inibem a produção de prostaglandina (substância inflamatória) diminuindo assim, as chances de infecções e outros tipos de doenças.

8- VITAMINAS DO COMPLEXO B: Classe de suplementos que nutre o corpo e reduz o aparecimento de infecções.