Durma melhor e elimine gordura!

Todo mundo já ouviu o termo "sono da beleza", mas será que isso não é só um mito? Podemos mesmo parecer mais bonitos se dormirmos mais?

Parece mentira, mas sim! Dormir bem e por mais horas pode fazer com que as pessoas fiquem mais em forma, tenham mais vigor, sejam mais saudáveis e pareçam mais jovens. Dormir não é apenas uma necessidade de descanso mental e físico. Durante o sono ocorrem diversos processos metabólicos e hormonais que, se alterados, podem afetar a saúde e equilíbrio do organismo como um todo.

Quando você dorme menos você irá…

1- Queimar menos gordura: Sono insuficiente ou interrompido irá fazer com que você queime menos gordura enquanto repousa e durante o dia também (pouco sono reduz seu metabolismo basal);

2- Comer mais frequentemente: Pesquisas da American Heart Association mostram que pessoas que dormem de 4-6 horas comem 329kcal a mais do que aquelas que dormem 8-9 horas. Pessoas que dormem pouco terão mais horas para comer e também tendem a ficar beliscando à noite/de madrugada.

3- Ter mais desejos alimentares: Sono insuficiente aumenta os níveis do hormônio grelina (que aumenta o apetite). A consequência da compulsão alimentar é a ingestão de alimentos não saudáveis - aumentando os riscos de ganho de gordura.

4- Ficar mais ansioso, nervoso e com grande chance de desenvolver depressão com o passar dos anos - isso trará outras consequências para sua vida e saúde de forma geral.

Para ter boas e longas noites de sono, confira algumas dicas: pratique exercícios diariamente para que o corpo se canse (e também pela produção de endorfina), faça refeições leves à noite, evite álcool e bebidas que contenham cafeína, crie um ambiente para o sono (quarto escuro, silencioso, limpo), desligue músicas, computador, celular, TV, tenha uma rotina (dormir e acordar nos mesmos horários), etc.

Bons sonhos!