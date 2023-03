Estreias da semana - 24 de março de 2023

John Wich: Chapter 4

Lionsgate

E o quarto capítulo da franquia de sucesso 'John Wick' entra em cartaz nos cinemas no dia 24 de março. No longa de ação "John Wick: Chapter 4", o assassino profissional John Wick retorna para se defender de metade do submundo que se virou contra ele, enquanto seguia com sua vingança. Sua caça será arrastada por Nova York, Berlim, Osaka e Paris. No elenco estão Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Donnie Yen, Natalia Tena e Marko Zaror. Volta a direção Chad Stahelski.

A Good Person

MGM

Estreias nas salas de cinema do país na sexta-feira, dia 24 de março, o drama "A Good Person", com os atores Morgan Freeman e Florence Pugh. O longa acompanha Daniel que reencontra com Allison, uma jovem com um futuro brilhante que se envolveu em uma tragédia inimaginável que acabou tirando a vida de sua filha. Enquanto Daniel, cria sua neta adolescente e Allison busca redenção, eles descobrem que amizade, perdão e esperança podem florescer em lugares improváveis. Também estão no elenco Molly Shannon, Chinaza Uche, Celest O'Connor, entre outros. A direção ficou por conta de Zach Braff, que também assinou o roteiro.

The Tutor

Vertical Entertainment

O suspense "The Tutor" também chega às telonas no dia 24 de março. O longa segue um tutor que, após receber uma tarefa inesperada em uma mansão, se vê lutando contra as obsessões de seu aluno, que ameaça expor seus segredos mais sombrios. No elenco estão Noah Schnapp, Victoria Justice, Garrett Hedlund, Kabby Borders, entre outros. O roteiro foi escrito por Ryan King. A direção ficou por conta de Jordan Ross.

Las Pelotaris 1926

Vix

Já está disponível, desde o dia 10 de março, na plataforma de streaming Vix (Vix Plus), a nova série "Las Pelotaris 1926". Filmado no México e na Espanha, "Las Pelotaris 1926" conta a história de Chelo, Idoia e Itzi, três jogadores de pelota basca que lutam para realizar seus sonhos na década de 1920. Essas atletas profissionais de sucesso terão que enfrentar as consequências de quebrar o padrão em um mundo onde a ambição e a liberdade foram negadas às mulheres. As três esportistas pagarão um alto preço por fazerem tudo o que não deveriam: ganhar dinheiro, ter sucesso profissional, se rebelar contra o abuso ou viver livremente sua sexualidade. A série combina drama com elementos de aventura e suspense em tramas onde há bandidos, policiais corruptos, bandidos contratados e empresários sem escrúpulos. No elenco estão Zuria Veja, Claudia Salas, María de Nati, David Chocarro, entre outros. A série foi criada e escrita por Marc Cistaré.