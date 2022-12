Rituais para chegada de 2023

Você gosta de fazer alguns rituais para chegada do Ano Novo? A taróloga Tânia Capacci nos ensina alguns rituais para que possamos ter boas energias e muita prosperidade em 2023.



A taróloga explica que devemos evitar ao máximo em 2023 usar a cor preta, e se você gosta do pretinho básico, use o menos possível para não fechar a vibração e se possível faça no primeiro dia do ano esse ritual.



- Ao acordar depois das festas da virada, pegue um copo de água, faça uma

prece e ao beber imagine a água limpando e equilibrando todo seu corpo e

quando estiver bebendo visualize uma cor azul da cor do céu e agradeça aos

seus protetores por mais um ano que se inicia.

- Quando forpreparar sua cama para dormir na primeira noite de 2023, se

possível compre um travesseiro novo, passe sobre ele um incenso de lavanda

ou guiné logo em seguida acenda e deixe o aroma ficar no ar, esse ritual

vaiatrair bons pensamentos e relaxar sua mente para que você consiga ter

boas noites de sono em 2023.

- Coloque na mesa da sala ou cozinha na 1 semana do ano flores de todas as

cores saudando a natureza e pedindo a ela que as boas energias estejam no

lar

- Para dinheirofaçaum banho de prosperidade: Pegue 3 botões de rosa

amarela 3 moedas de maior valor 3 paus de canela e 3 de louro ferva com 1

litro de água e tome esse banho na 1 lua nova ou crescente mentalizando toda

a fartura sorte ganhos financeiros vindo em sua vida nesse novo ano



- Preparando a casa para chegada de 2023, na ultima semana do ano, passe

um pano limpo com um chá preparado com 7 ervas e se possível faça na

segunda feira. Feito isso acenda um incenso de comigo ninguém pode e leia o

salmo 128 para que as boas energias estejam sempre no seu lar.

Saiba mais sobre a taróloga Tânia Capacci nas redes sociais:

https://www.facebook.com/tania.capacciantunes

https://instagram.com/taniacapacci?igshid=YmMyMTA2M2Y=



Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Não corra riscos, essa semana você deverá ter cuidado com as promessas e

principalmente com a falta de cumprimento delas, então cuidado, não crie

aborrecimentos futuros.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Procure agir com a razão, você está vivendo um momento bem delicado em

todos os aspectos na sua vida, agir por impulso pode ser uma grande cilada.

Evite complicações no amor.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Momentos perfeitos para realizações pessoais, você está vivendo uma fase

boa, aproveite para seguir seu rumo sem medo de errar, sua vida está em

pleno crescimento.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Nada será como antes, a vida anda e você deve entender que só os fortes

sobrevivem, pare de se lamentar pelo que deixou de acontecer é hora de correr

atrás do que pertence realmente a sua vida.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aprenda com os erros, eles são duros e nos fazem chorar, mas procure ver o

lado positivo dessa adversidade, pois sem errar não tem como acertarmos,

então olhe para frente e mexa-se.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Semana bem positiva para novos rumos profissionais, siga sua intuição e colha

os frutos, eles pertencem somente à você. Não se deixe levar por pessoas

invejosas.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Nada acontece por acaso, seu caminho vai estar passando por diversas

modificações e essa semana será a sua vez de encontrar saídas para

problemas antigos e dar um basta nas sombras do passado.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Evite falar sobre seus planos nem todas as pessoas estão realmente ao seu

lado, cuidado não confie demais. Seus caminhos amorosos estão com força

suficiente para firmar compromisso.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Sua semana será perfeita no amor, momentos de grandes decisões, problemas

ligados à família serão resolvidos, aproveite essa boa fase e curta a vida, os

amigos, fase ótima para viver intensamente.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Brigas podem atrapalhar seus planos, procure ouvir mais falar menos, sua

semana está com boas energias e não deixe que conversas paralelas

atrapalhem seus planos.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Está mais do que na hora de falar o que realmente você pensa sobre as coisas

que estão a sua volta, faça sua voz aparecer, assim terá maiores chances de

encontrar sua paz, lembre-se disso.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Reclame menos e agradeça mais, a vida tem te oferecido oportunidades, e

muitas vezes você acaba deixando o medo dominar suas conquistas. O que é

seu é seu, então corra atrás.