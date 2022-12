Receitas incríveis e saudáveis para começar 2023 comendo bem sem descuidar da saúde

O Ano Novo está chegando e é chegada a hora de comermos mais do que deveríamos, não é mesmo? Mas quem disse que não podemos comer bem e cuidar da nossa saúde? A nutricionista Dra. Rita Novais nos dá algumas dicas de comidinhas gostosas sem se descuidar da saúde.

Vale a pena inovar o cardápio das festas e ainda garantir boa saúde. Ela vai ensinar um doce e um prato salgado bem balanceado que vão garantir o sucesso na sua mesa.



Bombocado de mandioca



Porção – 10 porções



Ingredientes

-100g de coco seco sem adição de açúcar

-6 pedaços de mandioca crua

-2 ovos

-2 colheres de sopa de óleo de coco

-100 ml de leite vegetal

3colheres de sucralose ou adoçante forno e fogão



Modo de preparo:



Descasque e rale as mandiocas. Em uma tigela misture a mandioca com o óleo

de coco e acrescente os demais ingredientes, mexendo muito bem para

incorporar. Unte uma assadeira com o óleo de coco e coloque a massa. Leve

para o forno médio (180 graus) por aproximadamente 40 minutos. Sirva frio.



Salmão assado



Rendimento 5 porções

Ingredientes:

1kg de filé de salmão com pele

1 xícara(200 ml) de suco de maracujá

3 dentes de alho

2 unidades de pimentão

100ml de azeite extra virgem

Sal e pimenta-do -reino moída a gosto.



Modo de preparo:

Aqueça o forno em 190 graus

Tempere o salmão com sal, alho e pimenta.

Forre uma assadeira com papel manteiga e ponha o filé de salmão com a pele

para baixo.

Corte os pimentões em rodelas finas e coloque sobre o peixe. Leve ao forno

para assar.

Quando estiver dourado, retire do forno, regue com azeite e sirva.



Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

A vida é feita de bons e maus momentos, mas isso não significa que você

precisa ficar só na lamentação, lembre-se que tudo pode e será resolvido, não

existe problema sem solução.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Tenha mais determinação em acabar o que não está finalizado, pare de

empurrar com a barriga, os problemas são sempre resolvidos, basta uma boa

conversa e agir com sinceridade e você vai atingir seu objetivo.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Está na hora de correr atrás dos teus sonhos, esqueça o passado e olhe para o

presente, pois é ele que vai fazer ter sucesso no futuro, entenda isso e pare de

se desgastar com o que não tem mais solução.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

A vida é para ser vivida e não para ficar lamentando pelo que não aconteceu,

mude o cenário de sua vida, procure ter mais paciência com as pessoas isso

vai fazer de você uma pessoa mais feliz e tranquila credite.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Ilumine sua semana com sorrisos e bons pensamentos, esse será o segredo

para conseguir o que quer reclame menos e faça mais, só assim terá sucesso

no amor e na vida.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Qualquer investimento amoroso nessa fase de sua vida será perfeito, esqueça

os problemas do passado, nenhuma pessoa é igual a outra, saiba que cada um

tem o seu jeito de ser, entenda isso e vai sofrer menos.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

É hora de mudar o rumo de sua vida, procure agir com mais cautela e

determinação isso vai fazer de você uma pessoa muito mais feliz e com

grandes realizações, período perfeito para um novo amor.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Nada de ficar falando do passado, ele já foi não volta mais, agora é olhar para

frente e ser feliz, comece do zero se for preciso, mas não deixe de acreditar em

você.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Momentos de grandes alegrias em família aproveite essa fase positiva para

ficar com os amigos, com a família e é claro dedique-se mais ao amor, sua vida

vai ter grandes novidades.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Muitas vezes você tem medo do novo, isso é péssimo, pare de querer tudo

como uma rotina, a vida não é assim, sempre tem momentos novos, situações

diferentes, entenda isso e sofra menos.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Qualquer preocupação ligada a sua vida profissional é sempre bem

complicado, mas não é o momento de querer resolver as coisas, deixe o

universo trabalhar, para tudo tem seu tempo de maturação, e não será

diferente com você.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Tempo de renovar a alma, o coração a vida e tudo que está a sua volta, olhe

para frente e deixe para trás o que lhe faz mal, siga seu coração, as pessoas

que você ama, essa será a sua energia para seguir em frente.