Delícias de fim de ano! Comi demais e agora?

Uma das coisas que nos assombram, em todo começo de ano, é como nos livrarmos daquelas gordurinhas ingeridas durante as ceias de Natal e de Reveillon. Com tantas coisas gostosas, é bem difícil abrir mão das guloseimas expostas nas mesas, extremamente apetitosas. Mas, quando chega o mês de janeiro, bate aquele arrependimento e corremos contra o tempo, para eliminar os quilinhos a mais. Mas, não se desespere! Isso é possível e nem é tão complicado.



Segundo o Dr. Victor Lamônica, especialista em obesidade, metabologia, medicina integrativa, medicina ortomolecular, longevidade e nutrição, com uma dieta equilibrada e de acordo com a necessidade do paciente, aliada a exercícios físicos, a perda de peso pós-festas é totalmente possível. Esta

retomada de exercícios físicos deve ser gradativa e sem exageros, para não ocasionar outros problemas de saúde.



Mesmo durante a comilança, podemos manter alguns cuidados, para não chutarmos o balde de uma vez. Podemos optar em continuar com os exercícios físicos, por 30 minutos diários, amenizando este ganho de peso.



Para isso, é necessário traçar objetivos, manter o foco e não desistir. O ideal é procurar um profissional que acompanhe todo o processo. Um especialista em emagrecimento e um educador físico. “Para quem viajou para a praia, corridas na areia, uma caminhada à beira mar, uma partida de vôlei de praia ou futebol,

já ajudam a movimentar o corpo e perder algumas calorias dos excessos das ceias”, explica Dr Victor.



Já quem ficou em casa mesmo, caminhar pelo quarteirão ou em um parque, é

uma opção a se considerar. Aproveitar a cidade vazia, para descobrir suas

belezas, com um passeio de bicicleta, é uma escolha agradável e de ótimo

resultado para o organismo. Tudo isso, aliado a uma dieta detox, já fará com

seu corpo dê uma desinchada. Depois disso, seu especialista já poderá indicar

uma nova dieta, mais adequada ao objetivo que você quer alcançar.



“O importante mesmo é saber aonde quer chegar e focar no caminho para

concretizar seus planos, sempre bem orientado pelos profissionais corretos”,

finaliza Dr Victor Lamônica.





Mais sobre Dr Victor Lamônica

Residência em otorrinolaringologia, no Hospital Cema SP, Fellow em otologia

na USP Bauru, pós graduação em medicina integrativa Dr Ítalo Rachid, pós

graduação em medicina ortomolecular Dr Carlos Jaldin, pós graduação em

medicina esportiva Instituto Pacileo. Cursos complementares em ozonioterapia,

hipnose, protocolos injetáveis, implantes hormonais, obesidade e metabolismo,

nutrição esportiva. Palestrante no Congresso da Fundação Otorrinolaringologia,

nos temas Medicina Integrativa e contribuições a otorrinolaringologia.

@dr.victorlamonica

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Não deixe que pequenos conflitos acabem com sua semana, tente resolver

com paciência e tolerância, isso vai deixar sua semana bem mais suave e não

vai gerar problemas futuros.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Toda e qualquer deficiência emocional está ligada a algo que deixou de

realizar, procure dentro de vocês mesmo onde pode estar o erro, e busque

uma forma de suprir essa deficiência. Agindo assim sua semana será bem

mais agradável do que pensa.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Sai do lugar, lute mais pelas coisas que são suas, pare de reclamar, é tempo

de realização, mas para que realmente tudo aconteça depende somente de

você.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Deixe de lado mágoas do passado, isso bloqueia você para o novo e para o

futuro, mude isso dentro de você, as mudanças boas sempre acontecem de

dentro para fora, acredite.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Momento perfeito para novos rumos financeiros, tempo de investir e quem sabe

até mudar o caminho profissional, mas para isso é sempre bom deixar teus

planos somente dentro de você, falar demais nessa fase nãos era uma boa

escolha.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Mantenha seus olhos abertos e o coração mais ainda, você vai viver uma ótima

fase no amor, pare de reclamar da vida, pois nada é mais importante do que

estar feliz no amor, lembre-se disso.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Toda mudança requer disciplina, não existe nada que venha para o nosso

caminho sem ter que fazer um plano e seguir ele fielmente, faça isso e colherá

grandes frutos.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não tire conclusões precipitadas, deixe as coisas rolarem, observe, pense bem

e só ai tome uma atitude, assim evitará conflitos maiores e tudo será resolvido

com muito mais facilidade.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Semana cheia de grandes novidades profissionais, você vai entrar para uma

fase ótima de conquistas e ganhos extras, aproveite para investir mais em

você, faça um curso ou até mesmo volte a estudar.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Quando se quer realizar um sonho, basta traçar um plano e correr atrás, tudo

dá certo, mesmo que os caminhos estejam cheios de espinhos, não existe

dificuldade para fazer o que se gosta, siga seus instintos e faça acontecer.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Na vida tudo se resolve, não existe dificuldade quando se tem uma boa

intenção, tudo se encaixa, e será assim sua semana, tenha força e fé e pode

ter certeza que o resto acontece.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Viver plenamente é a melhor coisa da vida, não deixe de ser feliz por conta dos

outros, vá em frente, curta a vida, prepare-se para o novo, invista e você, e

tenha certeza que sua vida vai acontecer.