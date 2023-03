Ficar sem luz do sol faz mal e pode impactar humor, sono e até apetite

O sol é uma grande fonte de energia para nosso corpo e mente. Você tem aproveitado a luz do Sol? Muitas vezes a falta de tempo ou até mesmo um lugar que possa fazer isso. Nem todo mundo tem uma varanda ou um cantinho que bata sol. O problema é que ficar sem tomar sol vai além de um bronze. A

falta de luz natural atrapalha o ritmo circadiano, um relógio do corpo que regula sono, fome e humor.



"A luz é um estímulo ambiental importante, que ajuda a sincronizar nossos ritmos biológicos" a exposição à luz solar melhora o alerta durante o dia e o humor porque, ao entrar pela retina, o estímulo alcança um núcleo no cérebro que, além de inibir a melatonina (hormônio do sono), aumenta a liberação de

serotonina, que melhora o humor e sintomas de depressão.



Isso explica por que o sono de algumas pessoas pode estar desregulado.



A desregulação do ciclo biológico gera um estresse crônico que altera o equilíbrio corporal e a privação do sono aumenta o apetite por alimentos calóricos. "Indivíduos que não dormem têm maior tendência à obesidade do que os que não são privados do sono".



Vitamina D Importante para a absorção de cálcio, essa vitamina garante o crescimento e a reparação dos ossos, o funcionamento celular e neuromuscular, apesar de estar presente em alguns alimentos, 80% da síntese dessa vitamina ocorre através da exposição solar. Por isso, estar longe do sol pode ser um problema. Horário mais recomendado: a exposição pela manhã, antes das 10 horas, por um período de 10 a 15 minutos. "Isso já ajuda na produção de vitamina D e melhora o humor".



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Tenha bons pensamentos, você vai precisar ficar envolvida com pessoas do

bem, para que realmente consiga alcançar seus objetivos.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Semana bem produtiva em todos os sentidos, muitos problemas do passado

serão resolvidos, tenha calma, força e fé, tudo vai ficar bem.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Comece a resolver questões ligadas à família, esse será seu primeiro passo

para ter o controle da sua semana. Nada de ficar esperando pelos outros, faça

você mesmo.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Críticas fazem parte do seu dia a dia, então não deixe que isso impeça de você

dar grandes saltos, esqueça pessoas que não te valorizam.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Cada conquista deve ser comemorada, você sempre acha que poderia ter feito

mais, mas não pense nisso não, o que interessa é conseguir chegar onde

precisa.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Sua semana está cheia de grandes alegrias, aproveite toda essa energia e faça

o seu melhor e principalmente deixe que cada um faça a sua parte, não

assuma o erro de ninguém.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Procure agir com coração, isso vai deixar você mais leve e com muito mais

energia para resolver questões amorosas, amor é para ser sentido nada de

ficar analisando esse sentimento.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Sua energia está abalada, cuidado para não deixar que outras pessoas se

aproveitem disso, fique longe de conversas paralelas e principalmente de

confusão.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Momento de buscar novos rumos, você está esperando demais para tomar

uma atitude radical com seu caminho, esse é o momento, vá e faça o seu

melhor.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Aprenda a resolver seu caminho, não fique esperando por algo que não

pertence mais a você, está na hora de tomar seu rumo e cuidar mais do que é

importante realmente, faça isso e mude o cenário da tua vida.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Novas chances estão chegando, sua energia está sendo renovada, nada

melhor do que seguir em frentee buscar o que realmente é importante para

você.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Mude de atitude diante de pessoas falsas, você não precisa da opinião delas

para atingir o que quer, então ouça sua intuição e deixe esse tipo de energia

negativa longe de você.