Quando o sonho pode sim virar realidade

Ter um sonho e fazer dele sua realidade é isso que esse pequeno ator tem feito. Mesmo tão jovem serve de exemplo para não perdemos nosso foco e continuemos na luta por nossos sonhos. Saiba da trajetória desse Pequeno, que de Pequeno só tem o nome e tamanho, pois os sonhos e as realizações

são gigantes.



Miguel Pequeno desde os 3 anos se apaixonou pelo teatro e já se arriscava com suas criações e encenações. Foi aluno da escola Teatral Cia Arte Brasil, onde cursou artes cênicas desde o início de 2020 onde participou dos espetáculos "Cenas da Paixão de Cristo", "Animais e a Magia do Natal" e "O

Pequeno Príncipe".

Miguel Pequeno é negro e juntamente com a Cia Teatral Arte Brasil quis derrubar tabus e mostrar que todos podem ser o que quiserem, conheceu a obra ainda muito pequeno quando nem sabia ler e foi a realização de um sonho dar vida a personagem que originalmente é loiro.



Participou do espetáculo teatral "Tistu o Menino do Polegar Verde" com a personagem Tistu.



É possível em breve ver o ator mirim nas telinhas, no curta "Chapa Pode Pá!" com a personagem Lobo, e a participação em outras duas séries a serem lançadas, além de campanhas publicitárias como Adidas Copa.

Desde 2020 é protagonista do Programa Infantil A BONECA E O SAPECA,

onde dá vida ao esperto Sapeca.



Apesar da pouca idade, suas atividades nas artes são das mais variadas, assina a ilustração dos livros "Sapeca e Seus Amigos" e "A Festa dos Sons Contínua" que será lançado em 2023 e pretende em breve lançar seu próprio livro.



Sempre envolvido em muitos projetos, Miguel traz novidades atuando em rádio e TV para esse ano.

Muito criativo, dubla grandes ícones da música como Bruno Mars e Michael Jackson.

Um de seus vídeos mais elogiados é o Coringa, onde ligou a câmera escondido e improvisou.

Em suas criações criou o Vovô Pepe para dar conselhos às crianças na rede

social.



Hoje aos 9 anos ele trilha novos caminhos, agora em Portugal ele pretende

estudar e desenvolver alguns projetos.

A cada dia mais pessoas acompanham suas criações e seguem nas redes

sociais.



Acompanhe o ator no instagram: @pequenomiguel_oficial.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Os maiores desafios serão vencidos com muita facilidade essa semana, as

energias estão extremamente positivas para dar um rumo na sua vida em todos

os sentidos.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Use sua intuição para resolver problemas amorosos, nesse momento é

importante ouvir a voz do coração e não deixar que outras pessoas opinem

sobre o melhor rumo a ser tomado, assuma as rédeas da sua vida.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Ajude o seu destino, enfrente os problemas de cabeça limpa e principalmente

de coração aberto, isso vai trazer muita paz e tranquilidade nos teus caminhos.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Fazer planos é importante para dar forma aos teus caminhos, mas não fique

somente nos planos é importante tomar atitudes, isso sim vai realmente fazer a

diferença.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Procure ouvir mais e falar menos, isso vai mudar os teus caminhos no amor,

pare de agir por impulso, deixe o universo trabalhar e mostrar o que realmente

é fundamental para o seu coração.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

O momento ideal é quando você está pronta para agir, nada é mais complicado

do que agir por impulso ou deixar que outras pessoas induzirem você a fazer

algo que vai trazer problemas no futuro. Hora de agir por você mesmo.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Busque novas alternativas para mudar sua vida financeira, não adianta

reclamar da falta de dinheiro e não fazer nada para modificar essa dificuldade.

O momento pede ação e principalmente foco.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Semana fantástica para fazer mudanças profissionais, mostre seu valor, para

de procrastinar, esse é seu momento de realização pessoal, chega de esperar

soluções, tudo pode acontecer, basta dar o primeiro passo.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

É um bom momento para unir forças, pedir ajuda não significa freguesa e sim

que houve um grande amadurecimento e um entendimento que juntos

conseguimos alcançar grandes objetivos.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Excelente fase profissional, hora de ganhar e fazer boas parcerias. Sua vida

estava precisando dessa movimentação, aproveite cada minuto e faça o seu

melhor.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Nada é mais importante do que ter Paz, mesmo que para isso precise recuar

em algumas situações, para evitar conflitos desnecessários fuja de pessoas

que não estão querendo entender suas opiniões, isso vai inclusive ajudar na

sua saúde mental.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Evite falar sobre sua vida pessoal, nem sempre as pessoas que estão a sua

volta estão realmente junto com você. Faça seus planos e seus projetos sem

fazer muitos alardes, isso vai proteger você de energias ruins.