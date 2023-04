O que a sua forma de sentar pode revelar sobre sua personalidade

Você já ouviu falar sobre a “Linguagem Corporal” é a forma que nosso corpo responde sobre quem somos e o que queremos. A posição e forma de sentar de uma pessoa pode falar muito sobre suas intenções.

Sentar com a coluna ereta: confiança



Sentar-se reto e com os pés pisando o chão firmemente significa que você tem muita confiança. E sabe muito bem o que quer e como quer.



Pernas cruzadas: ou você é inseguro ou muito destemido



Cruzar as pernas em frente a alguém pode ser uma afirmação ousada, mas

curiosamente, também pode significar insegurança e vontade de se proteger.



Sentar na posição de “meditação”

Sentar-se dessa forma no chão ou no sofá indica que você possui uma mente

mais aberta e costuma ser flexível, casual e calmo.



Tornozelos cruzados: nada a esconder



Cruzar somente os tornozelos enquanto está sentado em uma cadeira projeta a

mensagem de que você tem pouco a esconder. E quando seus pés estão

firmemente plantados no chão, isso mostra que você tem certeza de si mesmo e

se sente seguro.



Usar os braços do assento da cadeira: inseguro



Utilizar os dois braços da poltrona ou cadeira pode significar que você está se

sentindo insegura e em busca de algo para poder se “agarrar”, evitando a

instabilidade.

Previsões da semana

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Procure ter mais paciência com as pessoas que você ama, só assim os

problemas serão resolvidos com mais facilidade. Ótima semana para organizar

sua vida pessoal.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Entenda que nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir a verdade,

muitas vezes é preciso ter jogo de cintura e calma diante de algumas

dificuldades, assim tudo se tornará muito mais simples.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Momento de agir pela intuição, isso vai ajudar a tomar as decisões mais

corretas, procure ouvir mais e falar menos, nunca é demais ter paciência, pelo

contrário é só progresso.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Exija muito menos de você, pare de achar que não pode cometer erros, isso

faz parte de qualquer crescimento e evolução, críticas são sempre bem vindas,

não se esqueça disso.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Fique longe de gente que nunca para de reclamar de tudo, isso só trás

energias pesadas, cuide do que é seu e deixe que cada um faça o mesmo, isso

vai evitar situações constrangedoras.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Nunca abra mão daquilo que te faz bem, esqueça por um momento os outros e

procure fazer somente o que realmente vai mudar o cenário de sua vida.

Semana favorável para o amor.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Momentos de grandes realizações, sua vida está em constante mudança,

então aproveite essa energia para colocar em prática desejos antigos.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Você tem coragem de sobra, mas muitas vezes acha que não tem toda força

que necessita, o que é um grande erro, afinal sempre vai ter uma boa

alternativa para seguir em frente, lembre-se disso.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Procure recuperar o tempo perdido, o passado não volta, mas sempre tem algo

que podemos fazer diferente e curtir no futuro. Procure cuidar mais de sua

saúde.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não perca seu tempo com problemas do passado, pense para frente, o hoje é

que vai fazer uma grande diferença no seu futuro. Aproveite essa semana para

firmar compromissos.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Fuja de pessoas que falam demais sobre a vida delas, cada um tem que cuidar

do seu espaço, faça isso e terá muito mais tempo e energia para alcançar teus

objetivos.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Não existe nada melhor do que se sentir realizada, mas para isso é preciso

prestar mais atenção em pequenas coisas, pois é exatamente nesses grãos de

areias que estão as alegrias da vida.