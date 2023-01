Como o streaming ajuda a popularizar os jogos eletrônicos

Grandes momentos do esporte foram marcados na memória dos amantes por meio da televisão, como os dois gols de Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo de 2002. A evolução tecnológica trouxe novas modalidades esportivas e, como não poderia ser diferente, a forma de transmissão também mudou: agora, o streaming está registrando a história do esporte digital.



Atualmente, os esportes tradicionais dividem espaço com os eSports, que são modalidades digitais baseadas em jogos eletrônicos, como Dota2, Counter-Strike e Fortnite.



Todo esse novo cenário cresceu e se popularizou com base em uma nova forma de transmissão: o streaming. Mais precisamente a Twitch, plataforma que nasceu para ser a “casa” dos jogos digitais que, em um primeiro momento, não ganhavam muito espaço na mídia e não tinham um canal para serem transmitidos.



É justamente essa nova forma de exibição que vem ajudando os games virtuais a ganhar novos fãs e popularidade. A seguir, conheceremos alguns dos títulos mais badalados no streaming.







Na lista dos jogos mais assistidos estão alguns clássicos e outras novidades do mundo gamer. Em 2022, o título que dominou o streaming foi o League of Legends (LoL), que somou 1,499,478,263 horas exibidas na Twitch. Esse jogo é um dos mais consolidados no cenário dos eSports. Em segundo lugar, com 1,336,292,674 horas, está a versão online do GTA. E completando o pódio aparece a novidade Valorant, um jogo tático que, assim como LoL, conta com muitos campeonatos profissionais.



Além deles, o gênero Battle Royale também marca presença com dois títulos: Aplex Legends e Fortnite. O primeiro acumulou 631,929,500 horas transmitidas em 2022, um número bastante expressivo, ainda mais levando em conta que ficou na frente do Fortnite, um dos jogos mais populares dos últimos anos, que contabilizou 585,300,670 horas de transmissão.







Não são só os jogos de FPS ou Battle Royale que ocupam espaço nas plataformas de streaming. Dois tradicionais esportes mentais também marcam presença e conseguem atrair a audiência dos internautas. Nesses dois casos, a ação ocorre na aplicação de estratégias e o interesse do público está em aprender novas técnicas de cada modalidade.



O poker é um desses exemplos que estão abrindo passo no mundo do streaming. Nos últimos anos, a modalidade experimentou um grande aumento no número de praticantes no mundo online. Essa demanda exigiu não só um ambiente seguro e plataformas especializadas, como também a criação de conteúdo sobre o tema.

Na já citada Twitch, o poker conta com diversos canais dedicados à modalidade, são jogadores amadores e, especialmente, profissionais que passam horas jogando, além de plataformas especializadas que transmitem campeonatos completos e outros conteúdos educativos sobre o jogo. Nestes canais é possível ver jogos e campeonatos ao vivo e aprender as estratégias e regras do jogo, além de receber dicas dos streamers sobre o jogo.





O xadrez é outro esporte da mente que conquistou os internautas. O jogo é por excelência o mais recordado no mundo quando o assunto são títulos de tabuleiro. Com a migração ao digital, ele se tornou ainda mais popular na web. Além disso, o xadrez também foi tema de série da Netflix,O Gambito da Rainha (2020), que potencializou ainda mais a busca pela modalidade.



As plataformas especializadas em xadrez online oferecem partidas simples, contra jogadores reais e inteligência artificial, campeonatos completos, além de materiais sobre a modalidade.



Os conteúdos educativos também estão nas plataformas de streaming, e diversos profissionais, entre eles Roberto Junio Brito Molina, mestre internacional e campeão brasileiro, realizam sessões de jogo que são entretenimento e ensinamentos sobre o xadrez.







Ao oferecer um canal 24 horas com conteúdos diversos, onde o espectador pode selecionar e navegar livremente, a Twitch se tornou um grande potencializador para diversos jogos eletrônicos. Além dos campeonatos profissionais e dos streamers amadores, também estão na plataforma canais especializados que ensinam os interessados estratégias e detalhes especiais de diversos títulos.



As horas de transmissão ampliam o alcance dos jogos, que chegam aos jogadores de forma diferente da publicidade. Esse novo modelo de penetração é muito eficaz, pois os jogos são apresentados por streamers que contam com autoridade prévia junto ao público e isso facilita a entrada como uma sugestão e não uma mera publicidade.



Não resta dúvida, o streaming ajuda os jogos eletrônicos a crescer em notoriedade e também em vendas. Afinal, ao consolidar-se como uma plataforma de constante exibição, seja como gameplays ou campeonatos profissionais, a interação entre os títulos e os jogadores é grande, aumentando assim o interesse de novos usuários e a importância de determinados títulos no mercado.