Plano Perfeito - Edição Miami

O empresário e palestrante Marcelo Bianchini, realizou em Pompano Beach, nos dias 17 e 18 de março, o Congresso Internacional Plano Perfeito para empresários brasileiros do sul da Flórida. O evento contou com a presença de palestrantes renomados e novos que compartilharam experiências e dicas importantes com profissionais e empresários.

Fotos Roberta Santos