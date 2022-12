Turista dos EUA é pega com ossos de animais na mala depois de voltar da África

Uma mulher da Virgínia foi pega com ossos de girafa e zebra em um aeroporto na área de Washington, D.C. , depois de chegar em casa de uma viagem à África, de acordo com funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Os ossos foram descobertos na bagagem da mulher no Aeroporto Internacional Washington Dulles em 10 de novembro, disseram as autoridades.



Inicialmente, a mulher declarou que tinha um pequeno galho de árvore de acácia e só mencionou os ossos depois que especialistas em agricultura do CBP fizeram um raio-X de sua bagagem e "descobriram uma anomalia", disse o CBP. A mulher teria encontrado os ossos no Quênia e queria guardá-los como lembrança.

O CBP deteve os ossos, que foram posteriormente examinados pelos inspetores do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA e considerados uma violação da lei internacional que rege o transporte de espécies ameaçadas, disseram autoridades. Desde então, o CBP apreendeu os ossos.



"Eu posso apreciar os viajantes que desejam guardar lembranças de suas férias, mas essas lembranças podem violar os Estados Unidos ou a lei internacional, ou potencialmente expor nossas famílias, animais de estimação ou as indústrias agrícolas de nosso país a doenças graves de animais ou plantas", disse Kim Der-Yeghiayan, diretor do porto da área do porto do CBP na área de Washington, D.C. "Alfândega e Proteção de Fronteiras encorajam fortemente todos os viajantes a saberem o que podem ou não levar em suas bagagens antes de retornar ou visitar os Estados Unidos e declarar todos os itens na chegada."

A mulher, moradora do condado de Fauquier, não foi acusada criminalmente.



Fonte: ABCNews.