Biden refaz força-tarefa para ajudar imigrantes legais a se integrarem aos Estados Unidos

O governo Biden está restabelecendo uma força-tarefa destinada a ajudar imigrantes e refugiados, com green card ou outros tipos de status legal, a se integrarem aos Estados Unidos. A ajuda será dirigida pelo Conselho de Política Doméstica e o foco será treinamento de força de trabalho, educação (como aprendizado de idiomas e saúde) e acesso financeiro.

Uma versão da força-tarefa existia desde meados dos anos 2000 antes das políticas restritivas de Donald Trump, que visavam permitir o menor número possível de migrantes nos EUA. A abordagem do governo Biden à imigração é mais receptiva; o presidente disse muitas vezes que sente que os imigrantes enriquecem os Estados Unidos e tornam a nação mais forte. De acordo com a Casa Branca, a força-tarefa atual examinará as políticas e programas de integração existentes e trabalhará para aperfeiçoá-los e identificar novas áreas-chave de necessidade.

No momento, o governo está lidando com números cada vez maiores na fronteira EUA-México e um possível aumento após o fim de uma política da era COVID, que permitiu que as autoridades de fronteira rejeitassem a maioria dos migrantes. O governo Biden estava usando essa política para afastar um número crescente de venezuelanos que vinham para a fronteira.

E o limite de admissão de refugiados nos EUA também aumentou novamente para 125.000, após cortes profundos no governo anterior. Esse número exclui os cerca de 180.000 ucranianos e afegãos que vieram para os Estados Unidos por um caminho diferente, que avança mais rapidamente do que o programa tradicional de refugiados, mas permite estadias de até dois anos.



