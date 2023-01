Deportações de imigrantes aumentaram 29% no ano fiscal de 2022

Mais de 4,7 milhões de imigrantes nos Estados Unidos enfrentaram processos de deportação no ano fiscal de 2022, de acordo com um relatório federal divulgado na sexta-feira, 30, um salto de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Funcionários da Imigração e Alfândega disseram que sua carga de trabalho de imigração civil “aumentou significativamente” no ano fiscal passado, em grande parte devido ao número recorde de migrantes que apareceram na fronteira sul, de acordo com seu relatório anual detalhando as ações da agência de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022.



O ICE é uma agência ampla que aplica as leis civis e criminais, mas talvez seja mais conhecida por seu controverso papel na detenção e deportação de imigrantes para o Departamento de Segurança Interna. Nos últimos anos, os oficiais de Operações de Execução e Remoção do ICE concentraram suas prisões fora da fronteira e disseram que priorizam imigrantes que supostamente cometeram crimes.

Mas as autoridades disseram que a agência está sendo cada vez mais atraída para a fiscalização da fronteira e despachou 1.000 policiais para a fronteira para ajudar os oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras a processar os recém-chegados e deportá-los ou “expulsá-los”, ou admiti-los nos Estados Unidos para aguardar um audiência no tribunal de imigração.

Os oficiais de operações de repressão e remoção do ICE prenderam 142.750 migrantes no último ano fiscal, quase o dobro do ano anterior. A maioria eram pessoas que já haviam sido detidas na fronteira sul e depois transferidas para a custódia da agência, disseram as autoridades.

Entre eles estavam 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais, semelhante ao do ano anterior, mas abaixo dos mais de 90.000 com antecedentes criminais detidos no ano fiscal de 2020, disse o relatório.

O ICE também deportou 72.177 pessoas para o México e dezenas de outros países no último ano fiscal. Muito mais imigrantes foram expulsos sob uma ordem de saúde pública pandêmica conhecida como Título 42, mais de 1 milhão no ano fiscal passado, mas esses não são contados como deportações formais.

O Departamento de Segurança Interna, que supervisiona o ICE e o CBP, não informou quantos migrantes estão aparecendo inesperadamente na fronteira para solicitar asilo, que é uma base legal para permanecer no país, ou para trabalhar, o que não é.

O diretor interino do ICE, Tae Johnson, disse em uma entrevista por telefone com repórteres na sexta-feira que a agência está comprometida em processar migrantes de forma humana, ao mesmo tempo em que aplica as leis civis e criminais. Ele disse pouco além de uma declaração preparada que destacou as conquistas da agência no ano fiscal de 2022.



John Sandweg, ex-diretor interino do ICE durante o governo Obama, disse em entrevista que os milhões de casos em uma agência com 6.000 agentes de deportação são "de longe" os maiores da história da agência e refletem o fracasso do Congresso em atualizar as leis de imigração.



Sandweg disse que os casos de imigração devem ser resolvidos mais rapidamente, deportando aqueles que não merecem residência legal e concedendo green cards para aqueles que o fazem. Em vez disso, disse ele, os casos estão se acumulando por meses ou anos.



“Isso reflete o quão incrivelmente sobrecarregado o sistema está”, disse ele. “Nos níveis atuais de recursos, está além de quebrado.”



O presidente Biden propôs legalizar os 11 milhões de imigrantes indocumentados que já estão nos Estados Unidos em meio a relatos de escassez de mão de obra e queda nas taxas de natalidade neste país. Democratas e analistas de imigração há muito sustentam que a legalização dos imigrantes pode reduzir o número de casos do ICE e permitir que o governo processe rapidamente os casos mais recentes.

Muitos políticos republicanos, no entanto, dizem que impedir as travessias ilegais de fronteira deve vir em primeiro lugar. Os oficiais de fronteira fizeram mais de 2,3 milhões de apreensões no último ano fiscal e mais de 465.000 desde que o novo ano fiscal começou em outubro.

O governo Biden também instituiu novas prioridades de aplicação que buscam limitar as prisões de imigrantes a imigrantes recentes que cruzaram a fronteira e imigrantes com histórico criminal, evitando efetivamente que imigrantes de longa data sejam deportados apenas porque não possuem documentos legais. Juízes suspenderam essa política e ela está pendente de uma decisão da Suprema Corte.



Fonte: The Washington Post.