Estas seriam as novas taxas de visto, cidadania e green card do serviço de imigração dos Estados Unidos

O governo do presidente Joe Biden propôs uma série de aumentos nas tarifas de alguns vistos e trâmites de imigração com o fim de recuperar completamente seus custos de operação e poder voltar a operar em níveis completos de pré-pandemia, informou o Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) esta semana.

A proposta, apresentada em um documento extenso, busca aumentar, entre outros, os preços dos vistos de trabalho, mas manterá os preços dos vistos humanitários.

"As novas tarifas permitirão que o USCIS recupere de forma mais completa seus custos operacionais, restabeleça e mantenha o processo oportuno de casos e evite a acumulação de casos atrasados no futuro", disse a agência em um comunicado no domingo (1).

"A regulamentação proposta diminuiria ou aumentaria minimamente a tarifa para mais de um milhão de contribuintes de baixos ingressos a cada ano", diz a agência.

A agência não estabeleceu mudanças nos vistos para migrantes, como por exemplo os vistos de turismo tipo B1-B2.

Alguns vistos e trâmites que aumentam de preço

Alguns dos câmbios mais notáveis no aumento dos preços dos vistos e trâmites migratórios são aqueles que têm visto com os trabalhadores especializados em vistos tipo H-2A, L ou O.

Os vistos tipo H-1B, para trabalhadores altamente qualificados, aumentariam de US$ 460 a US$ 780 assim que entrar em vigor a proposta.

O visto tipo H-2A, para trabalhadores estrangeiros que começaram a fazer trabalhos agrícolas, custaria de US$ 460 a US$ 1.090, um aumento de 137%

Os vistos tipo L, para trabalhadores com conhecimentos especializados, passam de US$ 460 a US$ 1.385, um aumento de 201%

Os vistos tipo H-3, E (investidores), O (pessoas com habilidades extraordinárias), P (para pessoas reconhecidas, e atletas ou artistas), Q (de intercâmbio cultural), R (religiosos), o TN (Profissionais temporários do NAFTA) aumentaram de US$ 460 para US$ 1.015, um aumento na tarifa de 121%

As petições de vistos para investidores podem passar de US$ 3.675 a US$ 11.160

A tarifa de registro eletrônico do visto H-1B passaria de US$ 10 a 215, um aumento de 2.050%.

O de naturalização, através do formulário N-400, passaria de US$ 640 a US$ 760, um aumento de 19%.

A petição do registro de residência permanente, feita por meio do formulário I-485, custaria de US$ 1.140 a US$ 1.540. Este formulário permite verificar se a pessoa que solicita o serviço é qualificada ou elegível para obter a permanência legal ou green card.

O USCIS disse que preservaria a isenção de tarifas para populações vulneráveis e de baixos rendimentos, como ocorre atualmente, além de adicionar novas isenções para alguns programas humanitários.

O USCIS espera que com esta proposta possa recuperar um empréstimo de US$ 5.200 milhões por ano nos anos fiscais de 2022 e 2023. Com a adição do processo de prêmio de alguns vistos, projeta-se um resgate total de US$ 6.400 milhões por ano. Isso é uma diferença de US$ 1,9 milhões adicionais em comparação com as projeções de resgate atuais.

O período de comentários públicos de 60 dias começa após a publicação do NPRM no Federal Register. As taxas não serão alteradas até que a regra final entre em vigor, depois que o público tiver a oportunidade de comentar e o USCIS finalizar a tabela de taxas em resposta a tais comentários. O USCIS sediará uma sessão de engajamento público sobre a regra de taxa proposta em 11 de janeiro de 2023.



Materia original CNN ESPANHOL