Governo lança programa para cidadãos americanos patrocinarem refugiados

Grupos de americanos poderão patrocinar diretamente refugiados para reassentamento nos Estados Unidos sob um novo programa anunciado na quinta-feira, 19, uma grande mudança que pode aumentar as admissões e reduzir os custos do governo.



De acordo com o programa do Departamento de Estado dos EUA, que será chamado de Welcome Corps, espera-se que grupos de pelo menos cinco pessoas arrecadem um mínimo de US$ 2.275 por refugiado patrocinado para apoiá-los com moradia e outras necessidades básicas nos primeiros três meses em que estiverem no país. o país.



Os grupos patrocinadores, abertos a cidadãos americanos ou residentes permanentes, também serão obrigados a passar por verificações de antecedentes e criar um plano de suporte, de acordo com um site relacionado.



O secretário de Estado, Antony Blinken, chamou o programa de patrocínio de "a inovação mais ousada no reassentamento de refugiados" desde o início do programa nos EUA em 1980, dizendo que grupos religiosos, veteranos, empresas e universidades, entre outros, poderiam participar.



O programa terá como objetivo encontrar 10.000 patrocinadores dos EUA para 5.000 refugiados no ano fiscal de 2023, que termina em 30 de setembro, já que cada grupo pode apoiar várias chegadas, disse o Departamento de Estado.



O programa de patrocínio individual para refugiados – semelhante a um modelo usado no Canadá – faz parte de um esforço mais amplo do presidente democrata Joe Biden, para oferecer oportunidades para os americanos apoiarem estrangeiros em busca de proteção.



Para lidar com o número crescente de migrantes que chegam, Biden recorreu a outras formas de patrocínio. No início deste mês, o governo lançou um programa de entrada humanitária que permite que até 30.000 migrantes por mês de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela entrem em "liberdade condicional" se tiverem patrocinadores dos EUA e viajarem de avião.

O governo também usou a liberdade condicional para admitir afegãos e ucranianos que fugiam dessas nações e conduziu programas patrocinadores para apoiá-los.

O programa Welcome Corps trará refugiados por meio do Programa de Reassentamento de Refugiados dos EUA, que recebe encaminhamentos das Nações Unidas e das embaixadas dos EUA.

Biden estabeleceu um limite de 125.000 admissões de refugiados neste ano fiscal, que começou em 1º de outubro de 2022, mas apenas 6.750 chegaram de outubro a dezembro, segundo dados do programa, um ritmo que os faria cair muito abaixo da meta anual.



Refugiados atualmente entrando nos Estados Unidos são assistidos por nove agências de reassentamento dos EUA que dependem de financiamento do governo. Algumas das agências estão trabalhando como parte de um consórcio de grupos que apoiarão o Welcome Corps.

Fonte: Reuters.