CBP adverte sobre o mais novo contrabando na fronteira México-EUA: ovos

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA alertou recentemente os viajantes que o transporte de itens agrícolas como ovos crus e aves do México para os Estados Unidos pode resultar em multas. A agência relacionou o aumento dos preços atribuídos ao surto de gripe aviária ao aumento de alimentos proibidos interceptados por policiais na fronteira.



"Estamos vendo um aumento de pessoas tentando passar ovos de Juarez para El Paso porque eles são significativamente mais baratos no México do que nos EUA. Isso também está ocorrendo com maior frequência em outros locais da fronteira sudoeste", disse Roger Maier, um CBP Especialista em Relações Públicas baseado em El Paso, Texas, informou a Fox News.



O Escritório de Campo de El Paso relatou um aumento de 92% nos incidentes de viajantes tentando transportar ovos para os Estados Unidos entre 1º de novembro e 17 de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. O San Diego Field Office relatou o maior número de interceptações/encontros envolvendo ovos, com 1.077 incidentes, um aumento de 368% desde o ano passado.

Qualquer um pego contrabandeando ovos pode enfrentar uma multa civil de $ 300, embora o CBP diga que a maioria das pessoas declara seus alimentos proibidos durante a inspeção na fronteira.



"Houve um grande aumento no volume de alimentos proibidos, como ovos crus e carne crua de aves, trazidos por viajantes do México. Gostaríamos de lembrar ao público viajante que os regulamentos agrícolas federais continuam em vigor", disse Jennifer De La O, diretor de operações de campo da CBP em San Diego em um recente comunicado à imprensa.

Graças a um surto de gripe aviária, os estoques de ovos dos EUA foram 29% menores na última semana de dezembro de 2022 do que no início do ano, de acordo com o Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura. Mais de 43 milhões de galinhas poedeiras foram perdidas para a doença, e a oferta restrita fez com que os preços dos ovos disparassem para níveis recordes.



Os consumidores foram atingidos por um aumento de 60% nos preços de todos os tipos de ovos no ano passado, de acordo com o índice de preços ao consumidor, que mede a inflação.

O preço médio de uma dúzia de ovos grandes de grau A foi de US$ 4,25 em dezembro, um aumento de 138% em relação aos US$ 1,79 do ano anterior, de acordo com dados das estatísticas do Bureau of Labor dos EUA.



Embora os preços altos nos EUA possam fazer com que os ovos mais baratos no México pareçam uma maneira fácil de economizar dinheiro, o CBP está lembrando aos moradores da fronteira que os alimentos proibidos declarados durante a inspeção ao viajar do México serão recolhidos e destruídos.