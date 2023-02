Chefe do DHS visita Miami e defende programa para cubanos e haitianos nos EUA

O chefe do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS na sigla em inglês) Alejandro Mayorkas, defendeu nesta segunda-feira, 30, em Miami, o programa de liberdade condicional que permite que até 30.000 haitianos, cubanos, nicaraguenses e venezuelanos venham aos Estados Unidos para trabalhar. O governador da Flórida e outros 19 estados republicanos entraram com uma contestação legal contra o programa.



O governo Biden disse em 5 de janeiro que admitiria até 30.000 pessoas por mês de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela por dois anos com autorização para trabalhar. Elas precisam encontrar um patrocinador financeiro, fazer a inscrição online e só depois entram nos EUA.



O objetivo do programa é que o máximo de imigrantes saiba sobre os caminhos legais para que parem de entrar ilegalmente, segundo Mayorkas.



Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira no Little Haiti Cultural Center, Mayorkas reforçou sobre o programa e suas raízes cubanas. "A questão é pessoal para mim, vim de Havana para cá em 1960 com meus pais e minha irmã, e meu pai perdeu tudo o que construiu para si e para sua família em Cuba, então é uma questão profundamente pessoal para mim, disse.



As autoridades dos EUA informaram na semana passada que viram um declínio de 97% nas travessias ilegais de fronteira por migrantes dos países que fazem parte do programa.



Estados contra



O governador da Flórida, Ron DeSantis, juntou-se ao Texas e a outros 18 estados para desafiar o programa de liberdade condicional de dois anos do governo Biden lançado no dia 5 de janeiro. Um juiz federal ainda não ouviu o caso, mas o desafio criou pânico nas comunidades que se beneficiariam com o medo de que o tribunal suspendesse o programa.



Mayorkas disse que era “incompreensível” que o processo tenha sido aberto porque o programa “enfrenta o desafio que encontramos em nossa fronteira sul”. Ele citou dados preliminares divulgados pelo Departamento de Segurança Interna na semana passada, segundo os quais houve uma redução de 97% nos encontros na fronteira EUA-México com cubanos, nicaraguenses, haitianos e venezuelanos sem documentação adequada em comparação com dezembro.



O Texas está liderando o processo. Os governos estaduais estão argumentando que o programa de liberdade condicional é um exagero do poder da agência e vai além dos limites de como as agências de imigração podem usar o programa de liberdade condicional. Eles também dizem que a chegada de migrantes por meio do programa de liberdade condicional sobrecarregará os recursos do Estado.



Mayorkas, DHS e as agências de imigração sob sua liderança foram todos nomeados como réus. O governo Biden anunciou o programa em 5 de janeiro em meio a um aumento na migração da Nicarágua, Venezuela, Haiti e Cuba. O governo espera que a iniciativa reduza as viagens perigosas que os migrantes fazem para chegar à fronteira EUA-México por terra e à Flórida por água.



Mayorkas rejeitou a ideia de que o processo de liberdade condicional esgotaria as fontes do estado, porque as pessoas que vêm por meio da iniciativa estão recebendo autorização de trabalho como parte de sua aprovação, permitindo que se sustentem. Ele também disse que as decisões de liberdade condicional foram tomadas caso a caso.



“Nós defendemos a legalidade do programa”, disse ele. Mayorkas também tocou no aumento da migração para Florida Keys, dizendo que muitas coisas trágicas aconteceram no Oceano Atlântico durante as viagens de migrantes por mar. Na semana passada, a mídia cubana noticiou o naufrágio de um barco de migrantes perto da cidade de Cárdenas. Várias pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas.



O secretário do DHS se reuniu no domingo com os representantes da Flórida, Mario Diaz Balart, Maria Elvira Salazar, Debbie Wasserman Schultz e Carlos Gimenez. A coletiva de imprensa nesta segunda-feira seguiu-se a uma reunião com políticos americanos haitianos, líderes religiosos de Miami, advogados e ativistas de imigração e líderes do condado, incluindo a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.



Mayorkas é o primeiro latino e imigrante a liderar a agência. A visita desta segunda-feira é a terceira vez que ele visita Miami desde que se tornou chefe do DHS. Ele também visitou em agosto de 2021, onde anunciou sanções para autoridades cubanas após os protestos antigovernamentais de 11 de julho no país insular. Ele também já havia visitado o sul da Flórida em maio daquele ano.



Fonte: Miami Herald.