'Czar da fronteira' vai acelerar construção de muro entre EUA e México

O governador do Texas, Greg Abbott, criou na segunda-feira, 30, um novo cargo em seu governo que comandará a política migratória do estado - focada na repressão à entrada de imigrantes irregulares.

Chamado por Abbott de "czar da fronteira" - em referência a como era chamados os imperadores russos que até o início do século XX tinham poderes plenos -, o cargo será destinado a contar a chegada de imigrantes e acelerar a construção do muro na fronteira sul dos Estados Unidos com o México.

A medida, segundo o governo local, é "uma resposta à recusa" do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em conter a imigração. Desde que Biden assumiu a presidência, Abbott, um ultra conservador, vem criticando a política migratória do governo norte-americano.

O novo "czar", Mike Banks, é um guarda fronteiriço reformado, condecorado e com mais de três décadas de experiência na fronteira com o México. Parte da sua missão será "acelerar a construção do muro fronteiriço no Texas", acrescentou Abbott.

"Um muro na fronteira (...) é apenas uma maneira pela qual o Texas está respondendo à recusa do presidente Biden em fazer cumprir as leis de imigração", afirmou o governador em comunicado.



"É um trabalho de tempo integral, que exige um líder cujo único foco seja responder às políticas de fronteira aberta do presidente Joe Biden", disse Abbott antes de supervisionar a instalação de uma parte do muro na cidade de San Benito, no extremo sul do país.

Abbott é um dos promotores das severas medidas de controle de fronteiras colocadas em prática durante o governo de Donald Trump, e um ferrenho crítico de Biden, a quem culpa pela crescente onda de imigração ilegal no país.

O novo cargo do governo do Texas trabalhará com o Departamento Militar e o Departamento de Segurança Pública do estado, como parte da "Operação Estrela Solitária" lançada em 2021 para "deter e repelir os imigrantes que cruzam ilegalmente o México para o Texas", explicou o governo do estado em um comunicado.

Abbott disse que os procedimentos para adquirir os direitos de alguns dos terrenos onde a construção se estenderá foram acelerados, "para que possamos construir mais muro no futuro", acrescentou. A construção do muro custa US$ 25 milhões por milha (1,6 km).

A fronteira EUA-México se estende por cerca de 1.900 milhas (3.100 km), mais da metade no Texas.

Na segunda-feira, o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, defendeu durante visita a Miami um programa do governo para permitir a entrada mensal de 30 mil imigrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela que possuem um patrocinador nos Estados Unidos e chegam por via aérea.

Mas vários estados republicanos, incluindo o Texas, processaram o governo Biden por causa dessa medida, que consideram ilegal e, segundo Abbott, "atrairá ainda mais pessoas para cruzar a fronteira ilegalmente".



Fonte: AFP.