Traficantes de pessoas usam identidade portuguesa falsa para enviar imigrantes aos EUA

Os contrabandistas de seres humanos estão usando falsas identidades portuguesas para os seus clientes, de forma a enviá-los para Portugal, e de lá para os Estados Unidos. As informações são do portal de notícias sobre migração do espaço europeu - schengenvisainfo.

De acordo com uma reportagem fornecida pelo Times of India, ao estabelecer uma identidade portuguesa, que lhes permite viajar para todos os países da Zona Schengen sem visto, os imigrantes podem viajar facilmente para os Estados Unidos, relata SchengenVisaInfo.com.



Um policial de Gujarat, estado localizado no extremo oeste da Índia, disse que encontrou duas gangues – uma operando na área de Ranip em Ahmedabad e algumas partes de Umreth em Anad – enviando pessoas de vários países estrangeiros com passaportes portugueses”.

As autoridades em Portugal estão neste momento a lidar com um grande número de pessoas que chegam a este país e aí tentam residir de forma ilegal.

Brasileiros em Portugal

Recentemente foi noticiado que mais de 100.000 cidadãos do Brasil estão a residir ilegalmente em Portugal, e ainda não obtiveram uma resposta do Gabinete de Estrangeiros e Fronteiras, que emite as autorizações de residência e trabalho.



Embora as autoridades em Portugal não tenham publicado oficialmente nenhuma declaração sobre o assunto, as autoridades no Brasil já reclamaram da situação e instaram Portugal a tomar as medidas necessárias o mais rápido possível.

A este respeito, o senador federal do Brasil, Chico Rodrigues, que recebeu os dados relativos ao número de brasileiros residentes em Portugal sem a documentação exigida, sublinhou que o Gabinete de Estrangeiros e Fronteiras está a criar problemas.

Além disso, Rodrigues disse que os nacionais do Brasil em Portugal não têm direito a arranjar emprego, arrendar casa para viver ou abrir conta bancária. enfatizando que os brasileiros em Portugal vivem em condições desumanas.



Para prevenir a migração ilegal, as autoridades em Portugal estão continuamente a trabalhar em conjunto para encontrar soluções eficazes.

Recentemente, as autoridades em Portugal anunciaram que decidiram facilitar os procedimentos de renovação de autorizações de residência, cartões de residência, bem como de vistos de curta duração ou de permanência temporária que tenham prazo de caducidade entre 1 de janeiro e 31 de março.

No entanto, o país ainda recebe um grande número de pessoas que tentam chegar ao país de forma ilegal.

O problema com as pessoas que tentam chegar aos países europeus está entre os principais problemas dos países da União Europeia.



