Falha de advogado no processo de green card leva família à deportação nos EUA

Um casal e sua família enfrentam a deportação após uma negação do green card pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Um erro do advogado teria levado à negativa, segundo a família.



Neil Fernandes, que mora com a família no Michigan há 12 anos, atribui a saída dos EUA de volta ao Canadá a um erro de seu advogado, que mais tarde escreveu uma carta ao USCIS em nome de Fernandes admitindo culpa pela falta de comunicação que levou à negação de seu pedido de residência permanente.



Depois de um longo processo que lhe custou dezenas de milhares de dólares, os esforços de Fernandes para obter residência permanente legal foram negados, quando um juiz federal indeferiu seu processo contestando a negação, informou o jornal local MLive.

Fernandes chama a decisão de uma “tragédia”, dado o impacto que terá na sua família e na Rise Above, a organização sem fins lucrativos da cidade de Jackson onde moram e que ele e sua esposa administram desde 2014.

“Nunca pensei que seria responsabilizado pelo erro do meu advogado e que teria afetado 12 anos não só da minha vida, mas também da vida dos meus filhos”, disse Fernandes.



A deportação pendente de sua família está marcada para 27 de fevereiro. Um dos filhos está prestes a se formar e o outro planeja se casar em julho.



Erro de advogados



Fernandes está sendo deportado porque o USCIS o considerou inelegível para o status de residência permanente por ter trabalhado sem autorização de trabalho por mais de 180 dias. Ele reconhece isso, mas atribui o erro a uma transição de advogados quando seu advogado anterior, Rahul Arora, que cuidou do processo de renovação do visto, foi para o direito societário. Durante a transferência para o novo advogado Philip C. Curtis em março de 2021, algumas informações importantes não foram comunicadas a Fernandes, incluindo que ele precisava parar de trabalhar após a expiração de seu visto atual em 23 de agosto de 2021.



Curtis reconhece que foi culpado pela falta de comunicação em uma carta de apoio ao processo de Fernandes, explicando que ele continuou a trabalhar além do limite de 180 dias porque tinha a impressão de que seu pedido pendente de status de residente permanente legal permitia que ele continuasse a trabalhar.



Curtis disse que não teve nenhuma comunicação com Arora sobre a situação do visto de Fernandes e não comunicou claramente ao cliente que não poderia trabalhar além do vencimento.



Após a negativa, Fernandes entrou com uma ação contra o diretor do USCIS Ur Mendoza Jaddou, o secretário do Departamento de Segurança Interna Alejandro Mayorkas e o diretor do Centro de Serviços de Nebraska do USCIS Loren K. Miller em outubro no Tribunal Distrital dos EUA em Detroit, buscando reverter a decisão.

O processo foi arquivado. O juiz Mark A. Goldsmith decidiu que o caso de Fernandes carecia de “jurisdição sobre o assunto” porque o tribunal distrital não tinha jurisdição para revisar as negações do USCIS.



“Isso não dá a ninguém mais nenhum recurso para ter seu caso ouvido perante um juiz federal”, disse Fernandes sobre a decisão, baseada em uma decisão da Suprema Corte que considerou os tribunais federais incompetentes sobre todos os julgamentos relacionados à negação de ajuste de status.



Como resultado da decisão, Fernandes não consegue receber um salário há vários meses. Ele espera poder manter a organização sem fins lucrativos funcionando enquanto trabalha remotamente, mas se preocupa com sua viabilidade a longo prazo sem poder arrecadar fundos e trabalhar no local.



Apoio da comunidade



Fernandes e sua família têm amplo apoio da comunidade de Jackson, incluindo 23 cartas apresentadas em seu processo de altos funcionários de Jackson, executivos, superintendentes, pastores e policiais. Muitas das cartas enfatizam que Fernandes e sua família são membros valiosos da comunidade e sua saída seria uma perda para a comunidade de Jackson.



Fernandes nasceu em 1974 em Windsor e é cidadão canadense. Sua fé o levou a estudar a Bíblia e as religiões mundiais na Spring Arbor University em 2011, graduando-se em 2014. Com base nos relacionamentos que estabeleceram na comunidade de Jackson, ele e Veronica fundaram a Rise Above logo em seguida, com Neil servindo como pastor e diretor executivo da organização sem fins lucrativos.

Rise Above oferece suporte educacional para estudantes que foram suspensos ou expulsos de suas escolas.

Em parceria com todos os distritos escolares públicos do Condado de Jackson, Rise Above fornece suporte educacional, instrução empresarial e programação baseada na fé em um esforço para ajudar os adolescentes a restaurar relacionamentos e recuperar créditos acadêmicos.



Um GoFundMe foi criado para ajudar a família Fernandes com as despesas durante esse período fora, com planos de beneficiar a Rise Above se atingir sua meta de $ 25.000. Atualmente, arrecadou quase US $ 14.000.