Dono de rancho do Arizona é acusado de matar mexicano que cruzou ilegalmente a fronteira

Um rancheiro do Arizona que mora perto da fronteira dos Estados Unidos com o México está pedindo a redução de sua fiança de US$ 1 milhão depois que ele foi preso por supostamente atirar e matar um mexicano que tinha um histórico de entrar ilegalmente no país.

George Alan Kelly, 73, foi acusado de assassinato em primeiro grau pelo assassinato em 30 de janeiro de Gabriel Cuen-Butimea, 48, em seu rancho nos arredores de Nogales, Arizona, disse o escritório do xerife do condado de Santa Cruz, conforme divulgação do NY Post.



As autoridades acreditam que Cuen-Butimea era um cidadão mexicano por causa de um cartão de eleitor mexicano que carregava. Ele morava na época em Nogales, no México - separado pela fronteira da cidade americana de mesmo nome.

O mexicano tinha um histórico de cruzar ilegalmente a fronteira EUA-México e foi deportado de volta em várias ocasiões, incluindo a mais recente em 2016, de acordo com documentos federais obtidos pelo Daily Mail.



As autoridades não forneceram muitas informações sobre o assassinato, incluindo um possível motivo ou se os dois homens se conheciam antes.

O idoso pediu a um juiz em sua audiência para reduzir sua fiança de $ 1 milhão para que ele pudesse voltar para sua esposa, dizendo que ela não poderia cuidar de si mesma ou de seu rancho.



O crime deixou o bairro de Kino Springs abalado, com moradores dizendo que nunca se sentiram inseguros na cidade fronteiriça antes.



Segundo um amigo, o rancheiro já havia tido problemas com pessoas em sua propriedade e observou que qualquer que seja o raciocínio por trás do assassinato, ele acredita que agiu de boa fé.



Aumento da imigração ilegal



O número de imigrantes que cruzam ilegalmente a fronteira sul dos EUA continua a sobrecarregar as autoridades e os agricultores. O setor de Yuma, historicamente um dos pontos mais tranquilos ao longo da fronteira, registrou um aumento de quase 250% nos encontros com imigrantes no ano fiscal passado, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.



Também abriga a notória brecha de Yuma – partes do muro da fronteira deixadas inacabadas pelas quais os migrantes atravessam. O governo do Arizona chegou a colocar contêineres nas lacunas entre o muro da fronteira em Yuma no ano passado, mas foi obrigado pelo governo federal a retirá-los.



O Arizona possui cerca de 300 milhas da fronteira EUA-México; 75 dos quais são terras de reserva, de acordo com o Conselho Nacional de Fronteiras.



"É mais do que dólares e centavos; são milhões de dólares. Você pensa em quantos agricultores são impactados além desta fronteira, não sou só eu, somos vários e todos estamos passando pelos mesmos problemas”, disse Curtis Griffen, que cultiva em Yuma há décadas. Ele vê a crise em primeira mão quando imigrantes atravessam seus campos todos os dias, destruindo plantações e deixando para trás lixo que danifica seu maquinário.