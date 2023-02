Apreensão de brasileiros na fronteira EUA-México cai para menos da metade

O número de cidadãos brasileiros apreendidos por fazer a travessia de forma ilegal para os Estados Unidos via México despencou entre 2021 e 2022, segundo dados da agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras.

No geral, as travessias ilegais seguem em alta. De janeiro a dezembro de 2022, mais de 3 milhões de migrantes foram interceptados tentando ingressar em território americano sem permissão legal, um aumento de 33% em relação aos 2,7 milhões registrados no ano anterior.



Porém, menos brasileiros arriscaram a vida. Ao longo de 2022, o número caiu para 37,4 mil --menos da metade em comparação com 80,6 mil brasileiros apreendidos em 2021.



De todo lado, os imigrantes continuam chegando à fronteira em números impressionantes. De acordo com estatísticas da Patrulha de Fronteira, dezembro de 2022 registrou 251.487 encontros na fronteira terrestre do sudoeste, contra 179.253 em dezembro de 2021, 73.994 em dezembro de 2020 e 40.565 em dezembro de 2019.



De acordo com o Pew Research, alguns dos maiores aumentos de encontros envolveram pessoas da Colômbia, Cuba, Nicarágua, Peru e Venezuela. Por exemplo, houve apenas quatro encontros com cidadãos colombianos na fronteira dos EUA com o México em abril de 2020. Em novembro de 2022, esse número havia aumentado para 15.439.



Houve aumentos ainda mais acentuados nos encontros com migrantes de Cuba (de 161 encontros em abril de 2020 para 34.639 em novembro de 2022) e da Nicarágua (de 86 para 34.162). O número de encontros envolvendo peruanos aumentou de 18 em abril de 2020 para 8.495 em novembro de 2022. E embora o número de encontros com venezuelanos tenha diminuído nos últimos meses, continua muito acima dos níveis registrados nos primeiros meses da pandemia.