Governo Biden limita o acesso a asilo na fronteira EUA-México

O governo Joe Biden propôs nesta terça-feira (21) novas restrições ao acesso ao asilo para os migrantes na fronteira com o México, obrigando-os a solicitá-lo nos países por onde transitam ou online.



Pela nova medida, o governo pretende proibir os imigrantes de buscar asilo nos Estados Unidos se não tiverem iniciado o processo no país de origem ou durante sua jornada para a fronteira sudoeste.



Funcionários de Biden disseram que a nova política é necessária “antecipando um potencial aumento da migração” uma vez que o Título 42, uma medida de saúde pública que os governos Biden e Trump empregaram para impedir a entrada de migrantes pela fronteira durante a pandemia, termine como esperado em meados de maio.



O governo federal também espera que a regra reduza o contrabando humano e a superlotação nas instalações de fronteira, de acordo com a política, programada para ser publicada na quinta-feira, 23.



Assim que o Título 42 terminar, a nova regra entrará em vigor e durará dois anos. A regra criaria uma “presunção refutável de inelegibilidade para asilo” para migrantes que não seguem as condições da regra.



A mudança não incluiria casos em que as pessoas:



- Vieram para os EUA sob um dos processos de liberdade condicional do governo;

- Marcou uma reunião com as autoridades de imigração em um porto de entrada por meio de um aplicativo móvel chamado CBP One ou pode provar ao governo federal que não poderia fazê-lo, ou

- Solicitaram e foram rejeitados para proteção de asilo em outro lugar.



Isenções



Estão isentas pessoas passando por emergências médicas graves ou com risco de vida que não podem obter tratamento para essas condições em outro lugar, se puderem provar seus casos, assim como pessoas cujas vidas estão em perigo ou vítimas de tráfico sexual e tráfico humano.



Funcionários do governo Biden disseram na terça-feira durante uma teleconferência com repórteres que a política foi feita “por necessidade” porque o Congresso não aprovou a reforma da imigração.



Também destacaram que complementa processos de liberdade condicional como os anunciados no mês passado para Cuba, Haiti, Venezuela e Nicarágua, que permitem que pessoas desses países vivam e trabalhem nos Estados Unidos por até dois anos.



“Destina-se a preencher o vazio que o Congresso deixou ao não tomar nenhuma ação”, acrescentou o funcionário. “Para deixar claro, essa não era nossa primeira preferência, nem mesmo a segunda.” A nova política se aplicaria a todos os migrantes, independentemente da nacionalidade, disseram as autoridades.



Dezenas de legisladores democratas enviaram uma carta ao presidente Biden em 25 de janeiro, dizendo que a regra proposta criava uma “proibição de trânsito” como a que o governo Trump havia estabelecido e que um tribunal havia derrubado porque violava as leis de asilo.



Em resposta, funcionários do governo afirmaram ser a proposta bem diferente da era Trump.



“Isso é definitivamente diferente, pois estamos oferecendo uma presunção refutável e não impedindo o acesso ao asilo como o governo anterior fez”, disse um segundo alto funcionário do governo. “Ao contrário da proibição de trânsito, a regra proposta não exige que os não cidadãos busquem asilo em um terceiro país. Ele permite que indivíduos busquem asilo nos EUA, desde que entrem por um caminho legal, incluindo o agendamento de uma consulta por meio do aplicativo CBP One ou por meio de um desses processos legais estabelecidos”.