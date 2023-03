Brasileira condenada por assassinato em MG é detida pelo ICE em Boston (MA)

Oficiais da equipe de imigração da Fugitive Operations Team com Enforcement and Removal Operations (ERO, uma diretoria do ICE) da região de Boston, Massachusetts, prenderam Lenaria Aparecida Pereira Sandoval, 29, cidadã brasileira condenada por homicídio em primeiro grau e crimes relacionados por um tribunal criminal brasileiro em 2021.



Presa na cidade de Quincy, no condado de Norfolk, na segunda-feira, 27 de fevereiro, Sandoval é alvo de um mandado criminal emitido pelas autoridades brasileiras. Ela foi condenada por assassinato, profanação de cadáver e roubo de veículo e sentenciada a 17 anos de prisão em setembro de 2021 em Campos Altos, Minas Gerais. Segundo o jornal TVKZ, o crime ocorreu em 4 de dezembro de 2013, em Campos Altos, onde Lenaria assassinou José Ribeiro de Lima, pai do prefeito de Santa Rosa da Serra (MG), e ateou fogo no cadáver.



Desde a condenação, ela era considerada foragida da Justiça brasileira e estava na Difusão Vermelha da Interpol.



“Fugitivos criminosos condenados por crimes hediondos em seu país de origem não podem fugir da justiça se escondendo em nossas comunidades”, disse Todd Lyons, diretor do escritório de campo do ERO Boston. “Sandoval erroneamente acreditou que poderia evitar a responsabilidade pelos crimes graves pelos quais foi condenada e sentenciada no Brasil", completou.



De acordo com o relatório de prisão, Sandoval procurou e obteve mudança em seu status de imigração em abril de 2021. Mas as autoridades de imigração dos Estados Unidos descobriram que ela não divulgou suas acusações criminais quando solicitou essa alteração. Ao deixar de divulgar essas acusações de forma fraudulenta, ela violou os termos da mudança em seu status de imigração.



Quando as autoridades policiais brasileiras emitiram o mandado criminal internacional para sua prisão, os oficiais de imigração do ERO Boston iniciaram uma investigação para encontrá-la e confirmaram sua presença. As autoridades levaram Sandoval sob custódia sem incidentes. Ela permanecerá sob custódia do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) enquanto aguarda o resultado de uma audiência no tribunal de imigração. Com base nesse resultado, o ERO buscará a sua deportação.



No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.



Veja aqui o relatório do ICE sobre a prisão.