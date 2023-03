Comunidade religiosa de Miami se esforça para ajudar novos imigrantes

Nos últimos 18 meses, cerca de 250.000 imigrantes e requerentes de asilo chegaram à área de Miami depois de receberem apenas um status legal precário que muitas vezes não inclui permissão para trabalhar, o que é essencial para construir uma nova vida nos EUA.

O influxo está esgotando a rede de segurança social dos imigrantes mesmo nas comunidades religiosas de Miami, que há muito estão acostumadas a integrar aqueles que fogem da perseguição política, da falta de liberdade e da escassez de necessidades básicas. Os cubanos foram os primeiros a chegar durante a revolução comunista na ilha, há 60 anos, e ainda fogem para cá ao lado de haitianos, nicaraguenses e venezuelanos.

Os líderes religiosos de Miami e suas congregações permanecem firmes em sua missão de ajudar a acomodar novos migrantes. Mas eles estão soando o alarme de que a necessidade está ficando incontrolável - e pode piorar sem reformas federais que forneçam status legal permanente e permissões de trabalho.

O número de chegadas, por via marítima diretamente para a Flórida e daqueles vindos da fronteira EUA-México, aumentou no início deste inverno. Espera-se que um programa de liberdade condicional humanitária temporária destinado a impedir a travessia ilegal de fronteiras atraia ainda mais pessoas, porque se aplica aos quatro países com grandes diásporas já em Miami.



Para a maioria dos recém-chegados, a melhor esperança de se estabelecer nos EUA é obter asilo, mas os tribunais de imigração são tão lotados que os migrantes podem ficar no limbo por anos, inelegíveis para conseguir um emprego legalmente. Os defensores dizem que isso os torna vulneráveis a criminosos, impõe um fardo financeiro impossível às comunidades migrantes existentes que tentam ajudar e retarda a integração na sociedade americana.



“É completamente irracional que eles não estejam dando permissões de trabalho”, disse o arcebispo de Miami, Thomas Wenski, cuja arquidiocese católica há muito ajuda a receber migrantes. “Por causa disso, o governo pode piorar uma situação que ainda não era tão ruim. ”



Muitos migrantes estão desabrigados devido ao aumento das taxas de aluguel e motel. Líderes religiosos dizem que alguns estão pagando US$ 800 por mês por um colchão inflável em uma sala de estar ou por ficar em uma casa com mais de uma dúzia de parentes.



“Todos os dias, as pessoas batem nas portas de nossas paróquias, dizendo que não têm onde dormir”, disse o reverendo Marcos Somarriba, reitor da Igreja Católica St. Agatha, nos arredores de Miami, que veio para a Flórida há mais de 40 anos como um adolescente fugindo da Nicarágua.



Além de fornecer comida, roupas e algum auxílio-moradia, Somarriba e outras igrejas estão ajudando a educar os migrantes sobre suas opções legais. Em St. Agatha, um recente evento informativo sobre asilo atraiu 500 pessoas.



A Igreja Católica de São Miguel Arcanjo, a alguns quilômetros de distância, montou um fórum de migração com o Serviço Jurídico Católico em meados de fevereiro. Três dezenas de pessoas ouviram atentamente enquanto os advogados explicavam o novo programa de liberdade condicional humanitária que permite que 30.000 cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos entrem nos EUA a cada mês, se tiverem um patrocinador que assuma a responsabilidade financeira por eles por dois anos.



Fonte: Associated Press.