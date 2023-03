Prefeitura de Nova York cria agência para lidar com aumento de imigrantes indocumentados

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, está criando uma nova agência para ajudar a lidar com um fluxo maciço de imigrantes indocumentados que sobrecarregou os recursos da cidade.



De acordo com o novo plano, o Escritório de Operações para Solicitantes de Asilo coordenará a resposta da cidade aos solicitantes de asilo "que precisam de comida para abrigo temporário e outras necessidades básicas". O plano de Adams também exige que a cidade ajude a conectar os requerentes de asilo com moradia de longo prazo, autorização de trabalho e serviços jurídicos.



A medida prevê também a criação de um novo centro de imigrantes 24 horas por dia para fornecer orientação aos recém-chegados.



“No ano passado, a cidade de Nova York enfrentou uma crise humanitária sem precedentes causada por forças globais além de nosso controle”, disse Adams em um comunicado descrevendo as mudanças.

“Mudamos montanhas para ajudar as dezenas de milhares que chegaram, pois nossa população de abrigos aumentou em um ritmo dramático”.



Mais de 50.000 imigrantes foram para a cidade de Nova York no ano passado, o que, segundo Adams, está afetando a capacidade da cidade de fornecer serviços básicos. A cidade montou centros temporários de ajuda "humanitária", incluindo um em um terminal de cruzeiros no Brooklyn, fornecendo moradia para mais de 30.000 requerentes de asilo.



A cidade também criará um novo "Centro de chegada 24 horas por dia, 7 dias por semana" que substituirá o terminal de ônibus da Autoridade Portuária de Nova York como destino principal para requerentes de asilo.



Adams disse que a cidade de Nova York não será capaz de resolver o problema sozinha e que será necessário mais financiamento dos governos estadual e federal.



O relatório estima que a cidade gastará mais de US$ 4 bilhões para fornecer assistência médica habitacional, outra assistência para imigrantes nos próximos dois anos fiscais. Espera-se que a cidade receba cerca de US$ 1,8 bilhão do governo estadual e federal para ajudar a lidar com a crise.



Em março de 2023, havia 79.937 pessoas em abrigos na cidade de Nova York, incluindo centros de ajuda humanitária – um aumento de 77% em relação ao ano anterior, disseram os autores do relatório.



“Nosso sistema de abrigos está cheio e estamos ficando sem fundos, pessoal e espaço”, escreveram. "Sem apoio adicional, podemos não ser capazes de continuar apoiando os recém-chegados junto com nossa população de abrigos preexistente. Também podemos ter que reduzir os programas e serviços da cidade".

The asylum seeker crisis is a national crisis that needs a national solution. New York City has the blueprint. https://t.co/b8jugMrKdm — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) March 7, 2023