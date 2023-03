USCIS vai encerrar intérprete gratuito para imigrantes em audiências judiciais de asilo

O USCIS estendeu a disponibilidade de um intérprete telefônico contratado pela agência para imigrantes em processo de solicitação de asilo nos Estados Unidos até setembro. A partir de então, o próprio imigrante que terá que arcar com os custos de um intérprete nas audiências, caso seja necessário.



"Em vigor até 12 de setembro de 2023, se você for um solicitante de asilo e não puder participar de sua entrevista afirmativa de asilo em inglês, podemos exigir que você use um intérprete contratado do USCIS em sua entrevista, em vez de trazer seu próprio intérprete. Se um intérprete contratado do USCIS não estiver disponível, podemos, a nosso critério, permitir que você traga um intérprete para sua entrevista de asilo afirmativo", explicou a agência.



Durante a pandemia, os intérpretes contratados pela agência forneciam seus serviços por telefone, o que ajudou a reduzir o número de pessoas que visitam as instalações do USCIS. "A regra nos ajudou a gerenciar as restrições de espaço, mantendo a eficiência e o acesso ao nosso processo de asilo, além de melhorar a segurança de nossos funcionários e do público", disse a USCIS.



Em caso de o imigrante se recusar a usar um intérprete de contrato da USCIS, a agência vai considerar como falta de comparecimento sem justa causa e rejeitar a solicitação ou encaminhar a solicitação ao tribunal de imigração.



Os intérpretes contratados do USCIS estão disponíveis para 47 idiomas, incluindo português, espanhol e crioulo/crioulo haitiano.



"Se você não for fluente em nenhum dos idiomas listados pela agência, deverá trazer um intérprete para sua entrevista afirmativa de asilo que seja fluente em inglês e em seu idioma nativo ou em qualquer outro idioma no qual você seja fluente", afirmou a agência.



O intérprete deve ter 18 anos ou mais e não pode ser:

- Uma testemunha testemunhando em seu nome;

- Pessoa com pedido de asilo pendente;

- Seu advogado ou representante credenciado; ou

- Um representante ou funcionário do governo de seu país de nacionalidade (ou, se você for apátrida, seu país de última residência habitual).