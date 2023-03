USCIS propõem aumento de taxa para pedidos de green card

As taxas de inscrição para a maioria das categorias de residência permanente (green card) para os Estados Unidos devem aumentar em breve. Algumas delas, como para vistos de trabalho e solicitações de imigrantes com base na família, enfrentarão aumentos maiores.

Na semana passada, os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA encerraram os comentários públicos sobre uma proposta de aumento de taxas revelada pelo governo Biden em janeiro. Quase 7.000 comentários foram enviados em resposta a um aumento proposto nas taxas de visto dos EUA, com a maioria expressando forte oposição e preocupações.

Taxa para a cidadania, para residentes permanentes que desejam patrocinar a família para residência permanente - conhecida como green card - aumentariam em 33%, para US$ 710, sob proposta do governo Joe Biden.

De acordo com a proposta, as taxas de inscrição para cidadãos dos EUA e residentes permanentes que desejam patrocinar membros da família para residência permanente - conhecido como green card - aumentariam em 33%, para US$ 710, de acordo com a American Immigration Lawyers Association.

As taxas para solicitações de green card baseadas em casamento podem dobrar de $ 1.760 para mais de $ 3.640, USCIS citando o custo mais alto de provar que existe um relacionamento familiar válido. Os pedidos de cidadãos americanos que desejam trazer seus noivos para os EUA aumentariam em 35%, de US$ 535 para US$ 720.

Funcionários federais da imigração dizem que os aumentos de taxas para certas petições são necessários para recuperar os custos operacionais, acelerar as revisões de pedidos, contratar mais funcionários e reduzir o acúmulo de casos pendentes da agência. Em 2020, o início da pandemia de COVID-19 levou a uma redução drástica de novos pedidos, resultando em uma queda temporária na receita de 40%, de acordo com o USCIS.

Cerca de 96% do financiamento do USCIS vem de taxas de depósito, em vez de fundos do Congresso.