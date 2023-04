"Volte para o seu país", diz americana ao agredir brasileira em Framingham

Uma brasileira foi agredida verbal e fisicamente durante uma discussão no trânsito em Framingham, Massachusetts no dia 29 de março.



Segundo a porta-voz da polícia de Framingham, tenente Rachel Mickens, Michelle Milburn, 45, residente de Marlborough, teria saído de seu veículo e atingido a vítima, identificada como Raíssa Garcia, brasileira.



As imagens feitas por outras brasileiras que estavam em um estabelecimento próximo mostram o momento em que a mulher se aproxima da brasileira e desfere socos na cabeça e no estômago. No vídeo é possível ver que ela senta na calçada e, enquanto é agredida, grita em português para alguém chamar a polícia.



Antes da agressão acontecer, segundo a mídia local e redes sociais, a brasileira e a americana estariam lado a lado paradas no sinal da Concord Street quando a mulher gesticulava na direção da brasileira e aparentava estar nervosa.



Raissa então teria abaixado o vidro do seu carro e conseguiu ouvir palavras de ódio como “voltar ao seu país de origem”.



Logo depois, um brasileiro que dirigia um outro carro preto parou perto e perguntou em português pra Raissa o que acontecia. Quando foi informado, esse brasileiro falou algo para a americana, segundo Raissa, e partiu.



Quando o sinal de trânsito abriu, Milburn passou a frente e fechou o carro da brasileira mais à frente na Hollis St. As duas saíram de seus veículos e aos gritos a americana começou a bater na brasileira.



“Este foi um incidente de violência na estrada”, disse a polícia ao Framingham Source. “Milburn saiu de seu veículo e atingiu a vítima várias vezes”, acrescentou.



"Ela a agrediu várias vezes enquanto segurava um molho de chaves nas mãos”, disse a tenente Mickens. No entanto, a brasileira disse à polícia que a mulher segurava um canivete também.



Ela foi levada para o MetroWest Medical Center com ferimentos leves e liberada logo depois.



Michelle Milburn foi presa e levada pra delegacia de Framingham, onde passou a noite e teria pago US$ 2.500 de fiança e foi liberada. Ela vai responder por agressão e agressão com uma arma perigosa.