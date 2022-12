Polícia Federal retoma emissão de passaportes; mais de 108 mil pessoas aguardam

O Ministério da Justiça e Segurança pública anunciou no último sábado, 24, que a Polícia Federal retomou a confecção de novos passaportes após a liberação de R$ 31,5 milhões pela União. A emissão estava suspensa desde 1º de dezembro, por falta de recursos.

O recurso foi liberado por meio da lei que abriu um crédito de R$ 31.471.342,00 para a retomada do serviço, publicada no dia 23 de dezembro, em uma edição extra do Diário Oficial da União. Mas, segundo a PF, 108.701 pessoas aguardam na fila para receber o passaporte. O balanço corresponde às solicitações realizadas até o dia 22/12.



Segundo o Ministério, serão priorizados os documentos que foram solicitados durante o período da paralisação e as novas solicitações devem ser encaminhadas gradativamente, conforme a resolução das pendências.



Em 19 de novembro a produção já havia sido suspensa, mas foi temporariamente retomada quando um recurso de R$ 37 milhões foi remanejado. A verba veio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e foram suficientes para produzir os passaportes solicitados entre 19 e 30 de novembro. Mas o serviço voltou a ser suspenso em 1º de dezembro.

O passaporte é um documento que identifica o viajante em outros países, e tem validade de dez anos. Nele são registradas entradas e saídas, vistos e autorizações. Além do passaporte comum, também são emitidos pela PF passaporte de emergência, para Estrangeiro e Laissez-Passer (documento de viagem concedido ao estrangeiro portador de documento de viagem não reconhecido pelo governo brasileiro ou que não seja válido para o Brasil).

Para emitir um passaporte, é preciso acessar o site da Polícia Federal, preencher um formulário, pagar uma taxa de R$ 257,25 (no caso do documento de emergência, a taxa sobe para R$ 334,42), agendar e comparecer a um posto do órgão emissor para confirmar a confecção com a coleta de fotos e digital. Veja nosso post sobre como tirar passaporte passo a passo.

Com informações do site Melhores Destinos.