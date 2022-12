Incêndio consome loja no centro do Rio 

Um incêndio ocorre neste momento na Loja Simões, de utilidades do lar, brinquedos e decoração, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 9h44 e o chamado foi atendido pelo Quartel Central, com apoio dos quartéis do Grajaú e de São Cristóvão.

A loja fica na Rua da Alfândega, na região de comércio popular conhecida como Sociedade de Amigos e Adjacências da Rua da Alfândega (Saara). Não há registro de vítimas até o momento e os bombeiros trabalham no local, com o apoio de um helicóptero.

É possível ver o fogo de vários pontos do Centro da cidade, inclusive da sede da

na Lapa.

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito foi interrompido em uma das principais avenidas da região.

“Incêndio em Imóvel na Rua da Alfândega interdita a Avenida Passos, na altura da Presidente Vargas. Bombeiros, Guarda-Municipal, Polícia Militar, CET-Rio e no local”, publicou o órgão no Twitter.